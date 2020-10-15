Skoda запустила в продаж свій найдешевший електрокросовер

Компанія Skoda почала продаж електричного кросовера Enyaq iV в базовій комплектації на рідному, чеському ринку. Стандартний електрокар коштує менше ніж в 40 000 євро, при цьому у нього досить багате оснащення.

Як пише auto.cz, ціна Skoda Enyaq iV в "базі" становить 1 059 900 чеських крон, що в перерахунку на євро – 38,9 тисяч. За ці гроші пропонується електрокар з одним електромотором (відповідно, ця моноприводна модель) на 180 к.с. та 310 Нм, а також "скромною" батареєю на 62 кВтг.

З такою начинкою автомобіль прискорюється до "сотні" за 8,9 секунди і розвиває максимальну швидкість 160 км/год. Запас ходу на одному заряді складає 390 км по циклу WLTP, енергоспоживання – від 14,6 до 16,4 кВтг на 100 км пробігу.

У стандартну комплектацію "дешевого електромобіля Шкода" входять 19-дюймові колеса, світлодіодні фари, доступ без ключа, асистент утримання в смузі руху, функція розпізнавання дорожніх знаків, парктроник і мультимедіа з камерою заднього виду. Салон оздоблено тканиною і штучною шкірою, також присутній декор з матового алюмінію.

Skoda заявляє, що такий "Еніяк" представляє собою унікальне співвідношення ціни і якості. Наступною за ціною йде версія з цінником під 42 000 євро. Втім, пізніше повинен початися продаж ще більш дешевої версії – зі 148-сильним мотором і запасом ходу 340 км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в 2021 році Skoda Enyaq буде випущений в іншому кузові.