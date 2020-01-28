З 13 по 16 лютого в Києві відбудеться унікальне льодове шоу Cirque du Soleil – "Crystal", а партнером заходу виступила компанія Skoda.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Skoda виступила партнером яскравого заходу, який пройде в столичному Палаці Спорту. Більше 180 мільйонів людей з різних кінців світу стали глядачами виступів Cirque du Soleil, створеного тридцять років тому. В цьому році всесвітньо відома канадська компанія буде гастролювати по всьому світу з десятьма різними програмами, в тому числі і в Україні.

Skoda стала офіційним партнером Cirque du Soleil в Україні skoda.ua

Льодове шоу "Crystal" – нова програма, презентована Cirque du Soleil в травні 2019 року. Фігуристи і акробати світового класу представлять нову програму шоу кидаючи виклик законам гравітації і людського розуміння. Якнайлегші піруети фігуристів, неймовірна грація, захоплюючі акробатичні трюки і величне сяйво льоду – все це Cirque du Soleil "Crystal".

Для гостей шоу в Києві Skoda приготувала кілька сюрпризів. Протягом всіх днів виступів їх зустрічатиме Skoda Kodiaq. Глядачі шоу "Crystal" зможуть познайомитися з доповненою реальністю, яка дасть можливість дізнатися історію чеського бренду і побачити еволюцію популярних моделей Skoda.

Протягом всіх днів виступів Cirque du Soleil в Києві, гостей зустрічатиме Skoda Kodiaq. skoda.ua

Також, відчути себе частиною шоу буде можливо використавши тематичні фільтри для соціальних мереж і зробивши оригінальні 3D-фото, а вподобані фотографії можна буде роздрукувати на пам'ять в InstaBox.

Запрошуємо всіх бажаючих пережити незабутній досвід разом зі Skoda і Cirque du Soleil!

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda показала новий компактний кросовер.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!