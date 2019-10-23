Skoda показала новий кросовер: перші фото

У лінійці кросоверів Skoda з'явиться компактний спортивний кросовер Kamiq GT.
Про це повідомила прес-служба чеської компанії. Купеподібний кросовер стане серійним втіленням концепту Vision GT, представленого раніше в 2019 році. Світовий дебют чергового SUV чеського бренду відбудеться 4 листопада в Тянцзині.
Skoda Kamiq GT
skoda-storyboard.com
Як видно по дизайнерських ескізах, новинка відрізняється від звичайного Kamiq більш виразними бамперами з хромованими вставками, наявністю заднього дифузора і спойлера на даху.
Skoda Kamiq GT
skoda-storyboard.com
Цікаво, що над створенням новинки працювали колективи відразу двох дизайн-студій – SAIC Skoda в Китаї і Skoda Design в Чехії. Варто зазначити, що Китай стане єдиною країною в світі, де Skoda запропонує покупцям відразу 5 різних кросоверів.
У Китаї Skoda пропонує 4 кросовера – Kodiaq, Kodiaq GT, Karoq і Kamiq. Незабаром до них приєднається новий Karoq GT.
skoda.com.cn
Подібно "старшої" моделі Skoda Kodiaq GT, другий представник сімейства Karoq буде доступний тільки на китайському ринку. У всякому разі, поки поставляти новинку на європейський ринок не планується.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компания Skoda показала перші офіційні зображення нової Octavia.
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