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10 грудня • оновлено в 21:13
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Sкода дарує свято дітям

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Компанія "Єврокар", офіційний дистриб'ютор автомобілів Skoda в Україні, продовжує щорічну ініціативу "Клоуни Skoda дітям", в рамках якої відбудуться благодійні концерти.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Напередодні Різдвяних свят, з 16 по 20 грудня, в рамках соціального проекту, професійні аніматори відвідають дитячі лікарні Києва. Запрошуємо всіх стати частиною доброї ініціативи!

Skoda дарує свято дітям

Skoda дарує свято дітям

skoda-auto.ua

Продовжуючи соціальний проект "Клоуни Skoda дітям" компанія "Єврокар" підготувала концертну програму для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні в київських лікарнях, а також для тих, які не мають можливості відвідати святкові заходи.

З 16 по 20 грудня команда веселих аніматорів на стильному автомобілі Skoda відвідає діток в лікарнях і подарує гарний настрій, радість і святкові подарунки. Ми глибоко переконані, що усмішки, веселощі, а також радість сприяють швидкому одужанню дітей, і 16 років існування проекту прямий тому доказ.

Skoda дарує свято дітям

Skoda дарує свято дітям

skoda-auto.ua

Запрошуємо всіх взяти участь у соціальній ініціативі і пожертвувати довільну суму в благодійні бокси, встановлені дилерськими підприємствами Skoda в різних регіонах нашої країни. Зібрані кошти направляться в "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" і будуть передані дітям з вадами серця з малозабезпечених сімей та дітям-сиротам.

Закликаємо вас разом зробити диво: допомогти дітям швидше одужати і повернутися додому, де вони зможуть в колі близьких і рідних зустріти Новий рік і Різдво!

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda пропонує популярну модель Octavia за привабливою ціною.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна Київ
Теги
Skoda новини авто
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