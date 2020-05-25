Скільки водіїв люблять свою машину більше, ніж другу половинку

Переважна більшість водіїв ставляться до своїх автомобілів із трепетом. Однак деякі з них проявляють до своїх "залізних коней" набагато більші почуття, ніж можна було б очікувати.

Британський підрозділ Skoda провів серед жителів Туманного Альбіону опитування (в ньому брало участь 2000 осіб) і виявило дещо цікаві факти: виявляється, деякі автомобілісти люблять своїх машини більше, ніж близьких людей.

carscoops.com

З'ясувалося, що кожен десятий британський автомобіліст любить свій автомобіль більше, ніж другу половинку. Водночас кожен сьомий опитаний заявив, що має до до автомобіля більше почуттів, ніж до батьків, братів або сестер.

У виданні Carscoops, яке уважно ознайомилося з дослідженням, звернули увагу на ще одну деталь – значна частка водіїв люблять привласнювати своїм автомобілям імена. Зокрема, 32% респондентів зізналися, що придумували "кличку" хоча б одному свому автомобілю, а 25% – давали імена трьом та більше своїм авто.

carscoops.com

З точки зору символізму в присвоєнні прізвиськ в основному автомобілісти керуються такими причинами: 29% водіїв давали те ім'я машині, яка змушує їх сміятися, 20% – ім'я, з яким асоціювався образ автомобіля, 10% – ім'я, яке нагадувало їм когось особливого, ще 8% – ім'я на честь коханої людини або члена сім'ї.

Серед автомобільних "кличок" самим поширеними виявилися Бетті, Фредді, Дейзі та Розі. Також мають місце імена знаменитостей – наприклад, Елвіс Преслі, Харрісон Форд та Бейонсе. Однак, є і звичайні забавні прізвиська, такі як кетчуп, пузир, брюссельська капуста та ін.

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