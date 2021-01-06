Скільки коштують машини, які мріють придбати українці: топ моделей

2020 року багато які українці мріяли про новий автомобіль. Хтось зміг придбати машину, тоді як інші лише розрахували суми кредитних платежів на покупку.

AutoOboz з'ясував, які моделі приваблювали наших автомобілістів найбільше і дізнався, скільки коштують ці машини. Відразу варто відзначити, що майже всі вони – бестселери ринку.

Цікаво, що 2020 року українці більше 5 мільйонів разів зверталися до калькуляторів розрахунку кредитних платежів у процесі добору нового автомобіля. Якщо оптимістично уявити, що кожне з цих звернень веде до купівлі, ринок нових авто в Україні продемонстрував би неймовірні показники в 5 млн. проданих машин. Але за підсумками 2020-го маємо лише трохи більше 80 тисяч автомобілів. Утім, це не набагато гірше результатів 2019 року – в актуальній економічній ситуації така стійкість дуже важлива.

Проте якщо автомобілісти досліджували ціни й платежі по кредитах, отже серйозно придивлялися до купівлі. Ми знаємо, які машини цікавили потенційних покупців найбільше. Настав час з'ясувати, скільки українці були готові витратити.

Kia Sportage – найбільш популярна модель в Україні в своєму сегменті. Покупців приваблює практичний і просторий салон, зручний для міських просторів компактний кузов, багате оснащення, яскравий дизайн і закордонний логотип, який здебільшого асоціюється з якістю. Та головне – ціна. Купити Kia Sportage можна від 552 000 грн. Якщо враховувати, що як початковий внесок за нову машину багато хто готовий був сплатити від 40 до 60% ціни, отримуємо 220-331 тис. грн першого платежу. Таким чином, кросовер Kia здається ще більш привабливим.

Lada Granta – бюджетний автомобіль російського виробництва, який на диво викликав інтерес українців. З іншого боку, пояснити це легко, адже модель є найбільш дешевою новою машиною на ринку з ціною від 198 000 грн. Перший платіж, який готові були внести потенційні покупці, становив 79-119 тис. грн. Логічно припустити, що кредитуванням переважно цікавляться люди з обмеженим бюджетом. У поєднанні з низькою вартістю машини це складається в закономірну картину. Проте, обіцяти – не означає одружитися: на дорогах кількість Lada Granta в 2020 році загалом не зросла.

Renault Logan – компактний седан, якому українці віддають перевагу набагато охочіше. Покупців приваблює впізнаваний ромб на капоті, якість, надійність, практичність і невисока вартість обслуговування. На дорогах ми часто бачимо цю машину не просто так. Коштує від 316 000 грн. Наші автомобілісти активно цікавилися кредитуванням цієї моделі й були готові внести від 126 до 189 тис. гривень початкового внеску, а залишок розбити на регулярні платежі. Мабуть, багато хто саме так і зробив.

Chery Tiggo 2 – міський китайський кросовер, що має багато козирів. Стильний сучасний дизайн, перевірена репутація та українська лояльність до бренду зробили свою справу і модель стала популярною. Крім того, на руку Tiggo 2 грає перебування в сегменті кросоверів, що швидко зростає, – саме такі автомобілі сьогодні мріють обирати покупці. В Україні Chery Tiggo 2 коштує від 308 000 грн. Відповідно, його можна назвати найбільш доступним кросовером на ринку. Звісно, якщо ви не вимагатимете від нього підкорювати бездоріжжя – навіть у топовій модифікації автомобіль буває лише передньопривідним. Хай там як, потенційний перший внесок склав 123-185 тис. грн.

Skoda Octavia – непотоплюваний улюбленець публіки на будь-якому європейському ринку. Україна – не виняток. 2020-го наші автомобілісти активно цікавилися купівлею Octavia в кредит. Щоправда, тоді в центрі уваги ще була модель минулого покоління. Тепер дилери продають автомобіль нової генерації за ціною від 583 000 грн. За умови 40% першого платежу доведеться внести 233 тис. грн, а 60% – 350 тисяч. Імовірно, і 2021 року на модель чекає успіх на ринку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найбільш цікаві моделі, на які варто чекати 2021 року. Кожен з цих автомобілів здатен змінити промисловість і подарувати покупцям новий досвід взаємодії з транспортним засобом.