Скільки коштують найкращі автомобілі 2021 року: топ моделей

У межах національної премії "Автомобіль року" професійне журі спільно з українцями визначили фіналістів змагання.

Кращі автомобілі готові битися за перемогу. А поки AutoOboz розібрався, скільки коштують нові моделі, які назвали кращими.

У 2021 році розкид між сегментами вийшов неймовірно широким. Відразу варто зазначити, що ціни претендентів на звання лідера варіюються від $14 000 до $93 000. Тобто вибрати машину за смаком і коштами зможуть як покупці доступних авто, так і любителі преміуму.

Citroen C3 – найдешевший представник десятки кращих із ціною від 389 000 грн. Це компактний міський гетчбек, що не так давно зазнав рестайлінгу та отримав сміливий стильний дизайн. Ця машина дозволить виділитися в потоці і легко поміститься на вузьких вулицях.

Українці люблять Skoda Octavia. У новому поколінні чеська модель звела в абсолют усе те, що так добре вміє. Практичність, комфорт, надійність і ергономіка – все це можна отримати в обмін на 571 110 грн.

За звання "Кросовер року" змагається і компактний Skoda Kamiq. Цей стильний автомобіль пропонує яскравий дизайн і продуманий місткий салон. Дилери просять 483 061 грн за базову модифікацію.

Німецький седан Audi A4 – сильний гравець у своєму сегменті. З цим згодні як українські автомобілісти, так і професійне журі. Стриманий стиль автомобіля поєднується з технічними досягненнями німецького автопрому. Преміальний седан можна купити від 1 101 223 грн.

Ще одна машина виробника, яка на цей раз змагається за звання кращого позашляховика, – великий кросовер Audi Q7. Коштує від 1 861 51 грн.

E-class – ще один представник німецького преміуму. Проте ця модель виступає в більш високому класі порівняно з Audi A4. Седан бізнес-класу від Mercedes не потребує рекомендацій. Зазначимо тільки, що мінімальна ціна в Україні – 1 486 230 грн.

У конкурсі "Автомобіль року" 2021-го Porsche виступає з електромобілем Taycan. Це найдорожча машина в змаганні, яка коштує від 2 568 960 грн. Це перший 100-відсотковий електрокар виробника, який викликав справжній фурор у всьому світі. Україна – не виняток.

У 2021 році Ford привіз на український ринок Kuga – відомий компактний кросовер, що не так давно змінив покоління і в свіжому дизайні з цілим арсеналом оснащення готується боротися за серця українців. Коштує від 813 898 грн.

Сильний претендент у категорії "Кросовер року" – Peugeot 2008. Українці вже полюбили цей компактний ефектний автомобіль – на дорогах їх стає дедалі більше. Тим, кому машина подобається, необхідно заплатити за купівлю щонайменше 624 800 грн.

Автомобілі Volvo відомі безпекою, комфортом і технологічним потенціалом. Захищати цінності компанії в щорічному всеукраїнському конкурсі буде кросовер XC40, який у базовому виконанні оцінено в 1 063 376 грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про ціни на найпопулярніші моделі автомобілів в Україні. Багато машин подорожчали, а деякі навіть подешевшали.