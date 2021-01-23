Скільки коштують автомобілі українських зірок: Каменських, Білик, Винника та інших

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
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Машини українських зірок

Українські зірки регулярно демонструють своїх "залізних коней" у соцмережах. АвтоОбоз вирішив з'ясувати не тільки персональні автомобільні вподобання, але і їхню вартість.

Ірина Білик: Tesla Model 3

Ірина Білик біля свого подарунка від близького друга.

Один із найпопулярніших електромобілів у світі, який дебютував 2020 року. Залежно від модифікації, вартість такого седана у США без урахування державної субсидії становить від $36 490 до $53 490 без додаткових опцій. У Європі така модель коштує дорожче – від 42 900 до 58 490 євро. Українській співачці Tesla Model 3 дістався як подарунок від близького друга з нагоди 30-річчя дружніх взаємин. Цінним презентом Ірина Білик похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

Святослав Вакарчук: BMW і Range Rover

Святослав Вакарчук любить BMW, але їздить на Range Rover

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" є давнім шанувальником німецької марки BMW. Ще на зорі своєї кар'єри він став володарем BMW 5 Series. Відтоді вважає за кращі саме баварські машини. За даними його декларації, у колекції музиканта є дві машини цієї марки: седан 528I 2012 р.в. заявленою вартістю 590532 грн та повнопривідне купе 640i xDrive 2018 р.в., вартість якого – 2071257 грн. Крім того, до Дня святого Миколая 2015 року в автопарку Святослава з'явився новенький Range Rover, який сьогодні оцінюється в 3169794 грн. Мабуть, уже тоді співак планував замінити сцену на зал засідань Верховної Ради, а щоб не відрізнятися від своїх майбутніх колег, багато з яких є власниками Range Rover, придбав собі один із позашляховиків британського бренду.

Олег Винник: Mercedes-Benz G-Class

Олег Винник вибрав Mercedes-Benz G-Class за його прохідність на українських дорогах

Всенародний улюбленець, співак та композитор Олег Винник, коли жив та працював у Німеччині, волів водити BMW. Повернувшись в Україну, пересів на Mercedes-Benz G-Class. Свій вибір він пояснив поганою якістю українських доріг. На друге покоління (1990-2018) G-Class на вторинному ринку майже не падає ціна. Придбати культовий німецький всюдихід можна за $45-100 тисяч. Є машини дорожчі, але це або дуже ексклюзивні версії з глибоким тюнінгом, або броньовані машини.

Юрій Горбунов та Олексій Потапенко: Range Rover

Олексій Потапенко та Юрій Горбунов віддають перевагу Range Rover.

Відомий співак та продюсер Потап, як і актор та ведучий реаліті-шоу "Танці з зірками" Юрій Горбунов, віддає перевагу позашляховику Range Rover. Вартість "британської класики" в Україні стартує з позначки 3 992 477 грн. За топову комплектацію SVAutobiography Dynamic доведеться віддати не менше 6 997 677 грн.

Володимир Дантес: Hyundai Tucson

Володимир Дантес іноді їздить на BMW своєї дружини Наді Дорофєєвої, але сам має скоромний Hyundai Tucson.

Співак, блогер та телеведучий Володимир Дантес досить скромний у своїх автомобільних уподобаннях. Його в повсякденному житті влаштовує компактний кросовер Hyundai Tucson. На думку Володимира, "він не шикарний, зате дуже зручний". У планах співака змінити машину з ДВС на екологічно чистий електромобіль. Актуальне покоління Tucson у салонах вітчизняних дилерів бренду можна придбати за 676 300 – 979 100 грн, а зовсім скоро в Україні дебютує абсолютно нова генерація моделі, але й ціни, природно, будуть вищі.

Джамала: BMW X5

Сімейне фото на тлі BMW.

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення 2016" Джамала придбала кросовер BMW X5. Сьогодні на вторинному ринку модель 2016 року випуску коштує приблизно $35-50 тисяч.

Настя Каменських: Mercedes-Benz GLE Coupe

NK, Mercedes-Benz GLE Coupe та домашня улюблениця.

Популярна співачка віддає перевагу великим преміальним кросоверам. Тривалий час її можна було побачити за кермом помаранчевого Porsche Cayenne. Віднедавна Настя Каменських замінила його новеньким Mercedes-Benz GLE Coupe чорного кольору. Ця модель дебютувала на українському ринку 2020 року. Вартість у офіційного дилера – від 2 318 000 до 4 283 983 грн без додаткових опцій.

Оксана Марченко: Bentley, BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Range Rover і Toyota

Оксана Марченко в одному зі своїх Mercedes-Benz.

Найсолідніший автопарк серед зірок шоу-бізнесу належить відомій телеведучій Оксані Марченко. На її тлі решта української "богеми" мають вигляд "дітей лейтенанта Шмідта". У власності пані Марченко, якщо вірити декларації її чоловіка, – 11 автомобілів: 5 Mercedes-Benz, 2 Range Rover, Bentley Continental GT, Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser 200 та BMW X5. Найновішим придбанням є кросовер BMW X5. Його вартість залежно від версії – від 2 183 008 до 3 540 568 грн. без урахування додаткових опцій, які можуть збільшити "цінник" удвічі.

Дмитро Монатік та Ектор Хіменос-Браво: Jaguar I-Pace

Дмитро Монатік у захваті від електрокара Jaguar.

Тривалий час співак, танцівник і композитор Дмитро Монатік володів досить скромною версією Mercedes-Benz C-Class. Але віднедавна його фаворитом став електричний кросовер Jaguar I-Pace.

Ектор Хіменес-Браво голосує за електрику.

Ще одним фаном електромобіля Jaguar став ведучий реаліті-шоу Ектор Хіменес-Браво. "Найкращий електрокар року: тепер я витрачаю в 4 рази менше грошей на поїздки, заряджаю вдома або на одній із тисяч станцій, а головне – не забруднюю довкілля, що і вам раджу! Jaguar I-PACE – найкраще рішення в моєму житті!", – коментує знаменитий майстер-шеф.

Орієнтовна вартість електрокара в Україні починається з позначки 2 359 082 грн, але, як ви розумієте, реальний автомобіль коштуватиме дорожче.

Злата Огнєвіч: Hyundai Grandeur / Azera

Злата Огнєвіч вибрала преміальний седан Hyundai.

Співачка вибрала преміальний седан Hyundai Azera/Grandeur п'ятого покоління (2012-2017). Модель була вперше представлена на автошоу в Лос-Анджелесі 2011 року, а продажі стартували на рік пізніше. Автомобіль пропонувався з 4- та 6-циліндровими моторами, у парі з яким працював 6-ступінчастий "автомат". Модель відрізняється багатою базовою комплектацією та високим рівнем комфорту поїздки. Вартість на вторинному ринку коливається в діапазоні $15–26 тисяч.

Катя Осадча: Jaguar XJ

Катя Осадча та її Jaguar.

Телеведуча Катерина Осадча їздить на Jaguar. 2019 року вона стала щасливою власницею седана Jaguar XJ. На момент покупки автомобіль оцінювався в 2 300 000 грн. Флагман модельного ряду більше не виробляється, а йому на зміну готують електромобіль. На вторинному ринку четверте покоління XJ (2010-2019) оцінюється в діапазоні $ 21-38 тисяч.

Олександр Педан: Volvo XC 60

Олександр Педан поміняв BMW на кросовер Volvo XC60.

Комік і телеведучий Олександр Педан довгий час був фанатом BMW: їздив спочатку на 118i, а потім на кросовері Х1. З народженням сина Олександр "зрадив" баварський бренд зі шведським Volvo. Він придбав XC60 першого покоління (2008-2017). Сьогодні на ринку старих автомобілів вартість кросовера оцінюється в $14-30 тисяч.

Андрій Хливнюк: Volvo XC 90

Вокаліст гурту "Бумбокс" вибрав Volvo XC90 за надійність і безпеку

Вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк віддає перевагу великому, надійному та безпечному Volvo XC90 2011 року. Перше покоління позашляховика випускалося з 2002 до 2014 включно. Серед його власників був скандально відомий британський журналіст та телеведучий Джеремі Кларксон, у якого у різні роки було три таких XC90. На вторинному ринку в Україні придбати Volvo XC90 першої генерації можна за ціною близько $ 10–25 тисяч в залежності від пробігу та стану.

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