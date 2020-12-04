Скільки коштує вживаний "Ланос" в Україні та в якому стані пропонують авто

Lanos – колись найбільш популярна нова машина в Україні. Але і сьогодні старі екземпляри користуються попитом на вторинному ринку.

Раніше AutoOboz показував, в якому стані можна купити ЗАЗ "Таврія" в Україні – справжній народний автомобіль. Вийшло зовсім недорого, проте варіант для багатьох надто архаїчний. Ті, хто хоче вибрати більш сучасний автомобіль, поглядають у бік ЗАЗ "Ланос". Незважаючи на 20-річний вік моделі, вона все ще виглядає відносно сучасно. Чи можна заощадити при купівлі?

Якщо коротко – ціни на вітчизняні вживані Lanos знаходяться приблизно в тому ж діапазоні, що і на будь-яку іномарку. Але розібратися варто детальніше. Так, найдешевший варіант оцінено в $1800 (52 000 грн). Забавно, що колись за 50 тисяч грн можна було купити новий "Ланос".

Конкретний екземпляр 2009 року подолав 236 000 км. Це близько до межі машини, але тільки в тому випадку, якщо експлуатували її не найбільш акуратним чином. Цей автомобіль демонструє небезпечні осередки іржі на капоті і крилах. Також корозією пошкоджені двері, а бічні пороги і зовсім майже "зникли". Продавець також рекомендує замінити акумулятор. Хай там як, транспортний засіб на ходу. А, купуючи машину за 1800 доларів, не варто розраховувати, що вона проживе довго.

На зворотному боці цінового діапазону – ZAZ Lanos за $7000 (200 000 грн). Чому так дорого? З 2012 року автомобіль подолав всього 13 000 км. Майже новий! На фото машина виглядає добре. Проте важливо, як транспортний засіб зберігався. Пробіг невеликий, але пройшло все ж 8 років. До того ж, ціна зависока. "Ланос" поки не перейшов до сегменту автомобільної класики.

В Україні можна знайти екземпляри з "красивим" пробігом, але дешевше. Наприклад, за $4000 (114 000 грн) пропонують ЗАЗ 2008 року випуску з пробігом лише 10 000 км. Інша справа, що така цифра виглядає нереалістично. Більш того, стан автомобіля на фото недвозначно натякає на куди більшу відстань. Скільки насправді подолала машина за 12 років – можна тільки здогадуватися.

Автомобіль-рекордсмен пошуку з точки зору пробігу – Lanos 2002 року з 462 000 км! Просять за машину $1500 (43 000 грн). Щоправда, транспортний засіб після ДТП, фото це підтверджують. Пошкоджено задні ліхтарі, бампер і кришку багажника. Можливо, дісталося і силовій структурі кузова. Продавець зазначає, що автомобіль на ходу.

Якщо потрібен робочий екземпляр, все ж варто готувати більшу суму. Наприклад, $2900 (83 000 грн). За ці гроші можна придбати седан 2004 року з пробігом 150 000 км. Виглядає автомобіль нормально, власник підкреслює те ж саме і повну працездатність всіх систем. Як завжди, необхідно все перевіряти особисто.

Схожа середньостатистична пропозиція – Lanos 2003 року за $3100 (89 000 грн). Пробіг – 205 000 км. Продавець вказав в оголошенні, що вкладень транспортний засіб не потребує. Авжеж, це не так для 17-річної машини, але якщо вона не вимагає капітального ремонту – вже добре.

Нагадаємо, OBOZREVATEL вже розповідав, які автомобілі в Україні варто купувати, щоб найбільш вигідно продати на вторинному ринку через кілька років. Деякі моделі зберігають велику частину первісної вартості.