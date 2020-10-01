Штраф 170 000 грн і конфіскація: як зараз йдуть справи з авто на евономерах

Багато власників авто на єврономерах не поспішають переводити свої машини на українську реєстрацію, чекаючи доступною розмитнення. Тим часом влада застосовує до них найжорсткіші заходи покарання за незаконне використання транспортного засобу.

Як повідомляє "Дорожній Адвокат", серед власників нерозмитнених авто побутує думку про те, що зараз в Україні діє так званий "Меморандум", згідно якого митникам заборонено виписувати штрафи за їзду на авто на єврономерах, поки не буде прийнятий закон про доступну розмитненні. Але на ділі ніякого "Меморандуму" не існує.

Ще один міф – нібито на час карантину в Україні продовжили терміни перебування автомобілів на іноземній реєстрації.

У свою чергу митники і суди стоять на стороні держави. Багатьох власників авто на єврономерах штрафують на 170 000 грн або ж застосовують по відношенню до них конфіскацію транспортного засобу – за перевищення терміну тимчасового ввезення або транзиту більш ніж на 30 діб або втрату транспортного засобу (ч.6 ст.481 та ч.6 ст. 470 Митного кодексу). Поки карають тих автовласників, які перетинають митний кордон України (іншими словами, на даний момент протоколи виписують "на гарячому").

В "Дорожньому Адвокаті" наводять кілька рішень про накладення штрафу в розмірі 170 000 грн тільки за один вересень: це рішення від 22.09.2020 у справі №308 /4063/20, від 18.09.2020 у справі №308/7876/20, від 11.09.2020 у справі № 953/11695/20, від 08.09.2020 у справі №431/774/20, від 02.09.2020 №461/ 1786/20 та ін.

Відзначається, що наприклад, в справі №461/1786/20 власника оштрафували 170 тис. грн. Адвокат подав апеляцію і просив хоча б замінити вид відповідальності на конфіскацію авто, але суд відхилив це прохання.

Таким чином, власники авто на єврономерах опинилися в патовій ситуації, оскільки вони не можуть без штрафу ні вивезти автомобіль, ні "втратити" його в Україні. І навіть розмитнення за нинішніми ставками не рятує від величезного штрафу, підкреслюють в "Дорожньому Адвокаті".

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