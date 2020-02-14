Щойно придбану BMW M3 розбили за допомогою Toyota Corolla

У США трапився дивний дорожній курйоз. Американець придбав собі заряджену BMW і приїхав на ній похвалитися перед друзями. На жаль, зустріч закінчилася вельми несподівано – з ДТП і травмами.

Про незвичайний випадок розповів YouTube-блогер itsBlack. Герой відео купив собі спортивне купе BMW M3 E92, і під час тест-драйву машини вирішив заїхати до приятелів і показати свого нового "залізного коня".

BMW M3 за мить до аварії Скриншот відео

Спершу все було добре: і власник, і друзі були задоволені, випромінюючи щастя і детально розглядаючи автомобіль. Однак якоїсь миті з пагорба почала скочуватися припаркована Toyota Corolla (з огляду на все, авто не стояло на ручнику), яка обірвала веселощі: машина в'їхала прямо в бік "емки", що була біля дороги. Хлопці спробували зупинити неконтрольовану "Тойоту", але їм нічого не вдалося, а один з них навіть пошкодив ногу, потрапивши під "гарячу руку".

Що цікаво, BMW після цього вирішили не ремонтувати: автомобіль 2011 року випуску виставили на аукціон Copart, де за нього може поторгуватися будь-хто охочий. І ось тут настає цікавий момент – не виключено, що відео з раптовою ДТП є постановочним, і його зробили в рекламних цілях або ж заради хайпу. На це вказує той факт, що відображена у ролику аварія не відповідає характеру пошкоджень машини, а самі герої відео мають не особливо переконливий вигляд. Якщо це справді так, то, найімовірніше, BMW M3 з відео та аукціону є двома абсолютно різними транспортними засобами.

Розбита BMW M3 на аукціоні copart.com

Розбита BMW M3 на аукціоні copart.com

Розбита BMW M3 на аукціоні copart.com

Розбита BMW M3 на аукціоні copart.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував відео з двома водіями Toyota LC Prado, у одного з яких здали нерви і він почав таранити авто опонента.

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