Rolls-Royce завершує виробництво найпопулярнішої моделі

Rolls-Royce Ghost незабаром покине виробничу лінію британської компанії. Модель виявилася дуже успішною на ринку.

Як стало відомо OBOZREVATEL, "Роллс-Ройс" вже готує наступника. Модель наступної генерації активно випробовують на дорозі і гоночному треку, щоб налагодити роботу двигуна, налаштувати підвіску і гальма.

Rolls-Royce Ghost готується до зміни поколінь rolls-roycemotorcars.com

До появи Rolls-Royce Cullinan люксовий седан був найпродаванішим автомобілем бренду. Звісно, з ростом популярності кросоверів пальма першості може дістатися саме британському SUV.

З іншого боку, багато хто досі бачить Rolls-Royce як виробника лімузинів. До того ж Ghost – найдоступніший автомобіль в модельному ряду, у нього є своя авдиторія. А з виходом наступного покоління позиції машини тільки посиляться.

Кросовер Rolls-Royce Cullinan може стати новим бестселером марки rolls-roycemotorcars.com

Цікаво, що новинку буде побудовано на новій власній платформі. Раніше основою виступала BMW 7 Series. Очікується, що під капот встановлять двічі турбований 6,75-літровий V12.

BMW 7 Series не буде використовуватися в якості основи для наступного Ghost bmw.com

Про зовнішність Rolls-Royce Ghost 2020 говорити поки рано – кузов прототипу приховано під щільним камуфляжем. Безсумнівно, автомобіль залишиться впізнаваним, але повинен стати легшим і швидшим.

Новий Rolls-Royce Ghost 2020 вже проходить стадію дорожніх випробувань carscoops.com

Поки складно судити про інтер'єр Rolls-Royce Ghost, але цифровий щиток приладів вже помітно carscoops.com

В інтер'єрі варто очікувати на дорогу шкіру і цінні породи дерева. Крім того, новий седан отримає цифровий щиток приладів і поліпшену мультимедійну систему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люксовий кросовер Rolls-Royce Cullinan отримав свою кращу модифікацію.

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