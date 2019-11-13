Rolls-Royce завершує виробництво найпопулярнішої моделі

Rolls-Royce Ghost незабаром покине виробничу лінію британської компанії. Модель виявилася дуже успішною на ринку.
Як стало відомо OBOZREVATEL, "Роллс-Ройс" вже готує наступника. Модель наступної генерації активно випробовують на дорозі і гоночному треку, щоб налагодити роботу двигуна, налаштувати підвіску і гальма.
Rolls-Royce Ghost готується до зміни поколінь
rolls-roycemotorcars.com
До появи Rolls-Royce Cullinan люксовий седан був найпродаванішим автомобілем бренду. Звісно, з ростом популярності кросоверів пальма першості може дістатися саме британському SUV.
З іншого боку, багато хто досі бачить Rolls-Royce як виробника лімузинів. До того ж Ghost – найдоступніший автомобіль в модельному ряду, у нього є своя авдиторія. А з виходом наступного покоління позиції машини тільки посиляться.
Кросовер Rolls-Royce Cullinan може стати новим бестселером марки
rolls-roycemotorcars.com
Цікаво, що новинку буде побудовано на новій власній платформі. Раніше основою виступала BMW 7 Series. Очікується, що під капот встановлять двічі турбований 6,75-літровий V12.
BMW 7 Series не буде використовуватися в якості основи для наступного Ghost
bmw.com
Про зовнішність Rolls-Royce Ghost 2020 говорити поки рано – кузов прототипу приховано під щільним камуфляжем. Безсумнівно, автомобіль залишиться впізнаваним, але повинен стати легшим і швидшим.
Новий Rolls-Royce Ghost 2020 вже проходить стадію дорожніх випробувань
carscoops.com
Поки складно судити про інтер'єр Rolls-Royce Ghost, але цифровий щиток приладів вже помітно
carscoops.com
В інтер'єрі варто очікувати на дорогу шкіру і цінні породи дерева. Крім того, новий седан отримає цифровий щиток приладів і поліпшену мультимедійну систему.
Як повідомляв OBOZREVATEL, люксовий кросовер Rolls-Royce Cullinan отримав свою кращу модифікацію.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".