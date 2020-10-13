Rolls-Royce позбавили фігурки 'Дух екстазу', що світиться

Фігурка "Дух екстазу", що світиться в темряві, виявилася під забороною.

Про це повідомляє The Daily Mail. Нагадаємо, що статуетка з 1923 року є невід'ємною частиною всіх автомобілів Rolls-Royce. З 2016 року з'явилася можливість замовити мініатюрну скульптуру з матового кришталю з вбудованим підсвічуванням.

Дана опція була доступна за ціною 3,5 тисячі фунтів покупцям седанів Phantom і Ghost, купе Wraith, кабріолета Dawn і кросовера Cullinan. Виявилося, що згідно з директивою Євросоюзу UNECR48 "Єдині положення щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно встановлення пристроїв освітлення та світлової сигналізації", такий елемент вважається неприпустимим, оскільки є джерелом світлового забруднення.

Департамент транспорту Великобританії, який здійснює нагляд за Агентством по сертифікації транспортних засобів (VCA), також підкреслив, що використання на автомобілях будь-яких елементів відображення, крім світлотехніки, заборонено і такі машини не можуть бути сертифіковані.

Клієнтам, які вже замовили автомобіль і оплатили цю опцію, запропонують або повернути кошти, або замінити на будь-який інший варіант фігурки без підсвічування. А на автомобілях, де вона вже встановлена, компанія буде змушена відключити підсвічування "Духа екстазу" під час найближчого ТО.

Вперше "Дух екстазу", що світиться, представили в 2016 році на концепт-каре Rolls-Royce 103EX. У тому ж році оригінальна фігурка з'явилася в списку опцій, але тепер вона оголошена "поза законом".

За словами українського представництва компанії – Rolls-Royce Motor Cars Kyiv – дана опція у нас в країні недоступна, але і популярністю у численних покупців Rolls-Royce в колишні роки не користувалася.

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