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Ринок нових автомобілів Україні знизився на 16% у серпні

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
1,2 т.
У серпні українці придбали менше 7000 нових автомобілів

У серпні українці придбали менше 7000 нових автомобілів.

Серпневий ринок нових автомобілів в Україні просів на 16% в порівнянні з серпнем 2019 року. Всього за останній літній місяць українці купили та зареєстрували майже 7 тис. автомобілів.

За інформацією Укравтопром, попит знизився в серпні також по відношенню до липня 2020 року – кількість транспортних засобів виявилася меншою на 17%.

Найпопулярніші бренди авто в Україні за серпень 2020:

  1. Renault – 1334 авто

  2. Toyota – 1148 авто

  3. Volkswagen – 560 авто

  4. Hyundai – 341 авто

  5. Suzuki – 311 авто

  6. Skoda – 294 авто

  7. Nissan – 281 авто

  8. Mitsubishi – 229 авто

  9. Peugeot – 221 авто

  10. Mazda – 220 авто

Renault Duster – бестселер французького бренду в Україні.

Renault Duster – бестселер французького бренду в Україні. Фото: Renault

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про продаж найбільш незвичайного електромобіля в Україні.

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