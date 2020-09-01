Ринок нових автомобілів Україні знизився на 16% у серпні

У серпні українці придбали менше 7000 нових автомобілів.
Серпневий ринок нових автомобілів в Україні просів на 16% в порівнянні з серпнем 2019 року. Всього за останній літній місяць українці купили та зареєстрували майже 7 тис. автомобілів.
За інформацією Укравтопром, попит знизився в серпні також по відношенню до липня 2020 року – кількість транспортних засобів виявилася меншою на 17%.
Renault – 1334 авто
Toyota – 1148 авто
Volkswagen – 560 авто
Hyundai – 341 авто
Suzuki – 311 авто
Skoda – 294 авто
Nissan – 281 авто
Mitsubishi – 229 авто
Peugeot – 221 авто
Mazda – 220 авто
Renault Duster – бестселер французького бренду в Україні. Фото: Renault
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про продаж найбільш незвичайного електромобіля в Україні.
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