Рідкісну ГАЗ-21 'Волга' продають в Україні за ціною нової BMW 5-Series

У мережі з'явилося оголошення про продаж рідкісної ГАЗ-21 "Волга". Машина оснащена автоматичною коробкою передач, причому – заводською. Просять за такий раритет чимало – 53 тис. доларів. Стільки ж коштує, наприклад, нова "п'ятірка" BMW.

Відповідне оголошення було розміщено на сайті OLX. Відомо, що загалом Горьковський автозавод випустив 500 таких "Волг". Невеликий тираж пояснюється тим, що автомобіль завчасно зняли з виробництва – через ненадійність "автомата" і складності його ремонту в гаражних умовах.

В оголошенні зазначається, що у "Волги" повністю рідні деталі, ба більше, навіть збереглася інструкція з експлуатації незвичайної (як для такого авто) коробки передач. Стан у автомобіля – ідеальний, довгі роки він зберігався на консервації. Продавець з Харкова запевняє, що це чи не єдиний ГАЗ-21 з АКПП в світі, який дожив до наших часів в такому вигляді.

Рік випуску "Волги" – 1960-й, пробіг становить всього 70 тис. км.

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