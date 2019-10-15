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15 жовтня • оновлено в 18:28
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Renault Twingo стане електричним

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У лінійці електрокарів Renault з'явиться цікава новинка.

Про це повідомляє британський Autocar. Після того, як в концерні Daimler оголосили, що автомобілі Smart стануть виключно електричними, в компанії Renault мають намір запропонувати свою альтернативну модель авто "на батарейках".

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Нагадаємо, що сімейство автомобілів Smart, яке дебютувало кілька років тому, створено в тісній кооперації з інженерами компанії Renault. Очікується, що наступним кроком стане поява родинного французького Twingo на повністю електричної платформі.

Renault Twin'Z Concept

Renault Twin'Z Concept

Renault.com

"Спочатку ми планували презентувати саме електричний Twingo, але, зіткнувшись з проблемою відсутності достатньої кількості зарядних станцій, пригальмували цей проект", – коментує Алі Касей, віце-президент Renault по плануванню. "Потім у нас з'явилася Zoe, і тепер ми маємо амбітні плани з подальшого розвитку цього напрямку".

Renault Twin'Z Concept

Renault Twin'Z Concept

Renault.com

Електрифікація третього покоління моделі Twingo виглядає досить простим завданням, тому що вона використовує ту ж платформу, що і німецькі Smart ForTwo і ForFour. Крім того, ще в 2013 році Renault демонструвала компактний концептуальний Twin'Z, котрий використовував архітектуру моделі Twingo. Позаду на концепті встановили 50-кіловатний електромотор, а живлення йому забезпечувала розташована під підлогою літій-іонна батарея.

Renault Twin'Z Concept

Renault Twin'Z Concept

Renault.com

Маленький міський хетчбек на електротязі – не єдиний EV, дебют якого запланований Renault на найближче майбутнє. Крім цього, компанія має намір створити конкурентів новим Volkswagen ID.3 і Tesla Model 3. Всього до 2022 року французький виробник обіцяє запропонувати асортимент з восьми електромобілів різних класів і планує зайняти лідируючі позиції в цій області.

Як писав OBOZREVATEL, в компанії Tesla готують до виробництва електричний пікап.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Франція
Тег
Renault
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