Renault Twingo стане електричним

У лінійці електрокарів Renault з'явиться цікава новинка.

Про це повідомляє британський Autocar. Після того, як в концерні Daimler оголосили, що автомобілі Smart стануть виключно електричними, в компанії Renault мають намір запропонувати свою альтернативну модель авто "на батарейках".

Новини У Renault почали дорожні тести Sandero нового покоління

Нагадаємо, що сімейство автомобілів Smart, яке дебютувало кілька років тому, створено в тісній кооперації з інженерами компанії Renault. Очікується, що наступним кроком стане поява родинного французького Twingo на повністю електричної платформі.

Renault Twin'Z Concept Renault.com

"Спочатку ми планували презентувати саме електричний Twingo, але, зіткнувшись з проблемою відсутності достатньої кількості зарядних станцій, пригальмували цей проект", – коментує Алі Касей, віце-президент Renault по плануванню. "Потім у нас з'явилася Zoe, і тепер ми маємо амбітні плани з подальшого розвитку цього напрямку".

Renault Twin'Z Concept Renault.com

Електрифікація третього покоління моделі Twingo виглядає досить простим завданням, тому що вона використовує ту ж платформу, що і німецькі Smart ForTwo і ForFour. Крім того, ще в 2013 році Renault демонструвала компактний концептуальний Twin'Z, котрий використовував архітектуру моделі Twingo. Позаду на концепті встановили 50-кіловатний електромотор, а живлення йому забезпечувала розташована під підлогою літій-іонна батарея.

Renault Twin'Z Concept Renault.com

Маленький міський хетчбек на електротязі – не єдиний EV, дебют якого запланований Renault на найближче майбутнє. Крім цього, компанія має намір створити конкурентів новим Volkswagen ID.3 і Tesla Model 3. Всього до 2022 року французький виробник обіцяє запропонувати асортимент з восьми електромобілів різних класів і планує зайняти лідируючі позиції в цій області.

Як писав OBOZREVATEL, в компанії Tesla готують до виробництва електричний пікап.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!