Ремонт битого авто розлютив виробника: власникові погрожують судом

Житель Нової Зеландії, автомобільний механік Рувім Бемроуз, за невеликі гроші заволодів Ferrari 456 GT. Але раніше авто побувало в ДТП, тому двигун довелося замінити.

З цього і почалися проблеми, проте до певного моменту все було чудово. Як стало відомо OBOZREVATEL, стандартний мотор V12 був замінений роторним двигуном Mazda. Досить незвичайне рішення, якщо мова йде про Феррарі, але тим ідея і прекрасна.

Бемроуз із задоволенням показував свою саморобку на різних автомобільних заходах. Інтерес до машини вийшов високий. В цілому на заміну мотора і ремонт механік витратив 13 тис. доларів. За свою роботу він навіть отримав нагороду за кращу конверсію, що говорить про дійсно успішний проєкт.

Ferrari 456 GT купили після ДТП, тому багато деталей довелося відновлювати autoevolution.com

Заміна двигуна тягне за собою деяку роботу з документами і перереєстрацією ТЗ навіть у Новій Зеландії. Ми нічого не знаємо про те, чи є у Рувіма Бемроуза відповідні папери, що підтверджують технічні роботи, але він зіткнувся з проблемами зовсім не з боку сертифікаційних органів. Коли ентузіаст прославився своїм виробом, безпосередньо представники Ferrari звернули на нього увагу.

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Справа в тім, що італійська компанія Ferrari дуже ревно ставиться до своїх автомобілів. Звісно, будь-який виробник пишається своїми творіннями. Однак новий власник завжди має право розпоряджатися своїм придбанням так, як вважатиме за потрібне. Закони приватної власності, нічого особливого.

Ferrari 456 GT вироблялась у період 1992-1997 рр ferrari.com

У Ferrari, однак, вважають, що володіння італійським суперкаром з гарцюючою конячкою на капоті – привілей і небувала вдача. Тому заміна двигуна Ferrari 456 GT здалася компанії образою, яку їх продукція не заслужила. Новозеландському автомобілісту пригрозили судом. Цікаво, вони дійсно аргументують це чимось на зразок недоторканності Ferrari? ..

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Незважаючи на те, що власник перетвореної 456 GT приніс щось на зразок вибачень, а подальша доля гучної справи невідома, сам Рувім Бемроуз цілком об'єктивно бачить себе захищеним в цій ситуації і не відчуває жодної провини перед Феррарі.

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