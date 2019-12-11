Головна Новини
11 грудня • оновлено в 12:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Рекордна ДТП: у Росії зіткнулися 80 автомобілів. Відео

1.6т
Читати матеріал російською

На трасі Де-Фриз – Седанка – Патрокл у російському Владивостоці через сильний снігопад погіршилася дорожня ситуація, через що автомобілісти потрапили в масову ДТП.

Про це повідомляє Mignews. Погодні умови на сході Росії різко погіршилися – зима принесла зниження температури і сильний снігопад. Водії виявилися не готовими до таких умов.

Новини
Росіянка взяла авто із салону та розбила 12 машин: епічно фото і відео

Очевидці повідомляють про 80 транспортних засобів, що потрапили у масштабну аварію. Крім того, на трасі утворився величезний затор. Складні погодні умови зумовили погану видимість, через що багато водіїв знижували швидкість руху останньої миті. Тому декому довелося різко повертати на узбіччя, що ще сильніше погіршило ситуацію.

Наразі на місці працюють дорожні служби. Про жертви події не повідомляється, проте зараз відомо про трьох потерпілих, яким було надано медичну допомогу. Ще кілька людей довелося визволяти з пошкоджених автомобілів.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика.

Новини
Автокрісло врятувало немовля! У Бердичеві трапилася страшна ДТП із переворотом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні озвучили статистику по ДТП через п'яних водіїв.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія Владивосток
Теги
авто ДТП аварія новини снігопад
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейман Алон
Дейман Алон
Клево!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини авто

Топпублікації

Топблоги