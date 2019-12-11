Рекордна ДТП: у Росії зіткнулися 80 автомобілів. Відео

На трасі Де-Фриз – Седанка – Патрокл у російському Владивостоці через сильний снігопад погіршилася дорожня ситуація, через що автомобілісти потрапили в масову ДТП.

Про це повідомляє Mignews. Погодні умови на сході Росії різко погіршилися – зима принесла зниження температури і сильний снігопад. Водії виявилися не готовими до таких умов.

Очевидці повідомляють про 80 транспортних засобів, що потрапили у масштабну аварію. Крім того, на трасі утворився величезний затор. Складні погодні умови зумовили погану видимість, через що багато водіїв знижували швидкість руху останньої миті. Тому декому довелося різко повертати на узбіччя, що ще сильніше погіршило ситуацію.

Наразі на місці працюють дорожні служби. Про жертви події не повідомляється, проте зараз відомо про трьох потерпілих, яким було надано медичну допомогу. Ще кілька людей довелося визволяти з пошкоджених автомобілів.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика.

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