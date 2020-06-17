Реєстрація вживаних авто в Україні стане складнішою та дорожчою

Міністерство внутрішніх справ України підготувало проект постанови, яка вносить зміни до порядку реєстрації автомобілів, що ввозятьcя з-за кордону. Згідно з ним, покупцям таких авто потрібно буде надати додатковий документ, який обходитиметься у додаткову плату.

Як пише 24tv.ua, проект постанови передбачає, що якщо авто було зареєстровано в іншій країні, то потрібно буде надати до сервісних центрів МВС реєстраційні документи на транспортний засіб відповідної країни або документи, що підтверджують їх реєстрацію.

Ба більше, ці документи повинні бути переведені з апостилем. А це означає, що реєстрація авто буде обходиться у додаткові 150 – 200 євро. (саме стільки просять в юридичних фірмах, що займаються цією діяльністю).

"Такими вважаються "документи, які складені за межами України за участю посадових осіб компетентних органів чи надіслані від таких органів, при умові їх перекладу на державну мову консульськими установами Міністерства іноземних справ України або офіційними органами інших держав шляхом проставлення на документах апостилю", – йдеться в документі .

Крім того, постанова ускладнює життя тим, хто хоче пригнати авто із США. Зокрема, у ній йдеться про те, що "документ, який посвідчує, що транспортний засіб підлягає утилізації, не є документом, який підтверджує реєстрацію транспортного засобу". Іншими словами, зписані у США "битки" можуть позбавляти статусу автомобіля і, отже, їх неможливо буде поставити на облік.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні вступив в силу новий податок на б / у авто.