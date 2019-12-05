Раптово: стара Skoda Octavia A4 за 51 000 євро

Не всі Skoda Octavia A4 можна купити на вторинному ринку за доступною ціною. Є кілька примірників, які без перебільшення коштують надзвичайних грошей, і це – не просто так.

Наші колеги з Auto.cz виявили на просторах Мережі оголошення про продаж Skoda Octavia першого покоління за неабиякі 1 300 000 чеських крон, що в перерахунку еквівалентно 51 000 євро! Так, на перший погляд дуже дорого, але насправді ціна повністю виправдана.

Skoda Octavia Long - найдорожча стара Октавія Auto.cz

Вся справа в тому, що це не звичайна версія, a Skoda Octavia Long – спеціальна модифікація, створена для чеської влади в 1999 році. Спочатку планувалося випустити кілька сотень таких авто, трохи пізніше – 25, але в підсумку було зібрано лише 5 примірників.

Skoda Octavia Long - найдорожча стара Октавія Auto.cz

Skoda Octavia Long - найдорожча стара Октавія Auto.cz

Почалося все з того, що тодішній прем'єр-міністр Чехії Мілош Земан захотів, щоб уряд країни пересувалося на автомобілях вітчизняного виробництва. Звичайна Octavia для цих цілей не підходила, Superb тоді ще не існував, а Tatra припинила виробництво збиткових "преміальних" машин.

Skoda Octavia Long - найдорожча стара Октавія Auto.cz

Skoda Octavia Long - найдорожча стара Октавія Auto.cz

У підсумку, компанія з Млада-Болеслава вирішила зробити більш преміальну Октавію. За основу був узятий звичайний ліфтбек, його розтягнули на 80 мм (шляхом додавання спеціальної частини на рівні B-стійки), таким чином довівши загальну довжину автомобіля до 4 591 мм (колісна база склала 2 592 мм). Салон автомобіля зробили більш преміальним, в ньому з'явилася шкіряна обробка, преміальне оснащення Laurin & Klement (в яке, серед іншого, входив клімат-контроль), телефон та розкладні столики для задніх пасажирів. Із зовнішнього боку авто автомобіль відрізнявся наявністю синіх проблискових маячків.

Skoda Octavia Long - найдорожча стара Октавія Auto.cz

Але, незважаючи на привабливу опис, авто не сподобався членам уряду – він виявився не дуже ергономічним. Саме пояснюється той факт, що тираж моделі обмежився п'ятьма екземплярами.

Самі чиновники пересіли на новенькі Audi, а випущені Skoda Octavia Long відправили на зберігання. Трохи пізніше їх почали розпродавати приватним особам, і ось сьогодні періодично ці автомобілі знову "спливають" в оголошеннях.

До речі, крім згаданої вище Октавії сріблястого кольору, в Чехії також продають такий самий автомобіль, але в чорному забарвленні. Його оцінили трохи дешевше – у 47 000 євро.

Skoda Octavia Long - найдорожча стара Октавія Auto.cz

Skoda Octavia Long - найдорожча стара Октавія Auto.cz

Skoda Octavia Long - найдорожча стара Октавія Auto.cz

Skoda Octavia Long - найдорожча стара Октавія Auto.cz

Ну а тим часом, як уже повідомляв OBOZREVATEL, зовсім скоро у дилерів з'явиться нова Skoda Octavia.

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