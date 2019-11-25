Правила ніде не прописані: чим українцям загрожує новий закон про дитячі автокрісла

В Україні 20 листопада набрав чинності закон, що впроваджує штрафи за перевезення дітей без використання спеціальних засобів. Багато експертів, сім'ї та автомобілісти незадоволені законом, адже він передбачає штрафи (510 грн, в разі повторного порушення протягом року – 850 грн) за порушення правил перевезення дітей, хоча точних формулювань немає, а роз'яснення з боку законодавців не з'явились.

OBOZREVATEL намагався поспілкуватися з автором законопроекту Дмитром Шпеновим, проте в його офісі зв'язати з депутатом не змогли, тому отримати коментарі не вдалося. Проте, закон вже діє, тому українцям доведеться його виконувати. При цьому трактування спірних моментів не змінюється. Як розуміти бюрократичні формулювання – неясно. Мабуть, кожен вирішить це для себе.

Розбиратися в спірних питаннях гучного закону допомагав автомобільний юрист Володимир Караваєв:

"У законі сказано "за порушення правил перевезення дітей". Що таке "правила перевезення дітей"? Там згадується з приводу спеціальних засобів. Перевезення дітей здійснюється за допомогою люльки, яка використовується у віці до шести місяців, тому що дитина повинна перевозитися в горизонтальному положенні – у маленької дитини голова важка, тому вертикально, в разі зіткнення, не допускається – може травмуватися. Тому люлька – до 6 місяців. Від 6 міс. до 7 років – спеціальне дитяче крісло. Починаючи з 7 до 12 років можна використовувати бустер. Поряд з цим можна використовувати адаптери, які надягають на звичайний ремінь. Це все і є спеціальні засоби для перевезення дітей. І є правила в європейських країнах, які це обумовлюють".

Так виглядає спеціальний адаптер для ременя безпеки, що дозволяє надійно зафіксувати дитину

З безпекою, яку надають "спеціальні засоби", сперечатися не доводиться. Звісно, тільки в тому випадку, якщо автор закону дійсно мав на увазі дитячі автокрісла. Проте, про такі пристосування в тексті закону – ні слова, що і стало головною проблемою.

"Для чого все це робиться? Завдання – зафіксувати дитину в автомобілі. Чому не можна користуватися штатним ременем? Тому що штатний ремінь проходить на рівні горла дитини. Це все називається правилами. У нас ці правила абсолютно ніде не прописані. Тому коли в законі говориться "порушення правил перевезення дітей" – як таких правил немає у нас", – говорить Караваєв.

Проте, за порушення правил перевезення дітей передбачені штрафи, які, на думку експерта, в ситуації, що склалася, абсолютно безпідставні: "Поліція, звичайно ж, не штрафуватиме – вона не може штрафувати за відсутність автокрісла в автомобілі. Якщо дитина пристебнута ременем безпеки – так, це суперечить нормам безпеки, але ремінь безпеки – це в тому числі такий засіб, який дозволяє фіксувати. І, великою мірою, вже це не може бути підставою, щоб поліцейський сказав, що для дитини не використовуються спецзасоби. Як же? Ось у мене ремінь – спеціальний засіб, і заперечити проти цього нема чого".

Бустери є сидушкою без спинки і розраховані на дітей старшого віку

Важливий момент полягає в тому, що в Україні відсутні будь-які правила, що суворо регулюють перевезення дітей з докладним роз'ясненням того, які спецзасоби необхідно використовувати.

"Ми не можемо, скажімо, орієнтуватися на наше національне законодавство, тому що ніде таких роз'яснень немає. Але є світова практика, є загальновизнані поняття, що таке спеціальні засоби для перевезення дітей. Тому в даному випадку керуватися доведеться ними", – вважає автоюрист.

Чи можна зробити висновок, що закон не зобов'язує використовувати дитяче автокрісло, і це не буде порушенням? "А ніде в законі з приводу автокрісла не сказано. Хоча я дивуюся, тому що Національна поліція в Facebook публікувала, що вступає в силу закон, будуть штрафувати за відсутність автомобільного крісла. Я в коментарях так і написав: шановні, не вводьте людей в оману, немає у нас такого в законі – за відсутність крісла штрафувати", – додав експерт.

У законі прописано, що спеціальні засоби повинні використовуватися для дітей зростом нижче 145 см. Однак бустери, розраховані на більш високих, витримують до 36 кг. Але ж дитина може бути і важчою, при цьому її зріст легко вкладається, наприклад, в 140 см. Невже і тут батькам доведеться орієнтуватися самостійно і шукати відповідне рішення? "Тут потрібно акцентувати не на тому, який технічний засіб, а на тому, наскільки забезпечена безпека дитини. Два правила: дитина повинна бути зафіксованою і ремінь не повинен проходити на рівні шиї. Все. Це для будь-якого батька найголовніше", – зазначив Караваєв .

Експерт резюмував нововведення, порекомендувавши правильно ставитися до важливих питань, навіть не дивлячись на неточності в законі: "Я б тут взагалі акценти не розставляв, які штрафи введено. Все тому, що будь-який штраф в порівнянні з життям і здоров'ям дитини – це ніщо. І не поліція повинна за цим стежити, а за цим має слідкувати кожен батько, у якого в автомобілі знаходиться дитина".

Українці стурбовані новим законом і його неточностями

Варто відзначити і проблеми для перевізників, які виникають у зв'язку з новим законом. Наприклад, для таксистів існують ті ж неоднозначні питання, що і для будь-якого автомобіліста.

"Крім проблем в суспільстві, як батькам з дітьми так і автолюбителям і перевізникам на таксі і іншим перевізникам, крім проблем нічого не вийшло, – сказав глава асоціації таксистів України Андрій Антонюк. – Всі штрафи для всіх автолюбителів будуть незаконними. І будь-хто, хто штраф отримає, звернеться до суду. Проблема ця буде анульована, тому що які засоби малися на увазі і про що там хто говорив – незрозуміло".

Експерт зазначає, що пасажири таксі вже стикаються з певними проблемами. Багато перевізників під страхом штрафу відмовляються перевозити дітей. При цьому далеко не кожен таксопарк пропонує автомобілі з дитячими кріслами. Особливо враховуючи, що необхідні різні "спеціальні засоби" в залежності від віку, зросту і ваги маленького пасажира.

Новий закон торкнеться і таксі

Інші перевізники відчувають себе комфортно і не вважають, що новий закон щось змінює або призводить до певних обмежень, адже точно в тексті нічого не роз'яснюється. "У правилах перевезення пасажирів чітко написано, що пасажир таксі може перевозити дитину на руках, сидячи на задньому сидінні. Отже, жодних крісел, там нічого немає в принципі. Тому в таксі взагалі інша норма, яка говорить, що можна перевозити на руках на задньому сидінні", – аргументує Антонюк.

Ніяких змін і поправок до тексту закону все ще не з'явилося, але українським автомобілістам у разі відповідної ситуації необхідно спілкуватися з представниками правоохоронних органів. Які, до речі, зупинять транспортний засіб тільки в разі іншого порушення ПДР. Порушення правил перевезення дітей виявлять вже по факту зупинки, проте про відсутність яких "спеціальних засобів" йтиметься (і чи буде взагалі) – залишається відкритим питанням.

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