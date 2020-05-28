Головна Новини
28 травня • оновлено в 16:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Порушення ПДР в Україні зніматимуть на фото й відео: в МВС розвінчали міф про плівку на номерах

2.8т
Читати матеріал російською

Так звані плівки на автомобільні номери, які сьогодні активно продають у мережі, не захистять власника автомобіля від притягнення до відповідальності в разі перевищення швидкості.

Автоматична система фото- і відеофіксації в режимі реального часу помітить будь-яке порушення Правил дорожнього руху. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ця система спокійно буде розпізнавати номери, заклеєні будь-якими прозорими плівками", – сказав він.

Порушення ПДР в Україні зніматимуть на фото й відео: в МВС розвінчали міф про плівку на номерах

Замглви МВС назвав шахрайством дії людей, які продають такі плівки й поширюють у мережі міфи про їхні "властивості". За його словами, вони просто намагаються "вивудити" гроші з водіїв, які не бажають дотримуватися правил дорожнього руху.

"Тому не купуйте подібні плівки. Це вас не врятує від факту фіксації перевищення швидкості або порушення інших правил дорожнього руху. Не платіть гроші шахраям!" – закликав Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 1 червня планують запустити систему автоматичної фото- й відеофіксації порушень ПДР. Поки фіксуватиметься тільки перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, водії зможуть отримати докази й протоколи поштою

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марина Ліснічук
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Теги
ПДР Міністерство внутрішніх справ України правила руху порушення авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 382.

    Вилікувалися: 8439. Померли: 669.

  • У світі захворіли понад 5,7 млн осіб, загинули – більше 354 тисяч.

  • Львівська область побила власний рекорд з виявлення нових випадків коронавірусу.

  • Вчені знайшли новий спосіб передбачати поширення коронавірусу.

  • Ляшко назвав дату, коли в Україні очікується нульова статистика з COVID-19.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги