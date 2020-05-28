Порушення ПДР в Україні зніматимуть на фото й відео: в МВС розвінчали міф про плівку на номерах

Так звані плівки на автомобільні номери, які сьогодні активно продають у мережі, не захистять власника автомобіля від притягнення до відповідальності в разі перевищення швидкості.

Автоматична система фото- і відеофіксації в режимі реального часу помітить будь-яке порушення Правил дорожнього руху. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ця система спокійно буде розпізнавати номери, заклеєні будь-якими прозорими плівками", – сказав він.

Замглви МВС назвав шахрайством дії людей, які продають такі плівки й поширюють у мережі міфи про їхні "властивості". За його словами, вони просто намагаються "вивудити" гроші з водіїв, які не бажають дотримуватися правил дорожнього руху.

"Тому не купуйте подібні плівки. Це вас не врятує від факту фіксації перевищення швидкості або порушення інших правил дорожнього руху. Не платіть гроші шахраям!" – закликав Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 1 червня планують запустити систему автоматичної фото- й відеофіксації порушень ПДР. Поки фіксуватиметься тільки перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, водії зможуть отримати докази й протоколи поштою

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