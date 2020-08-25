Популярність вживаних авто в Україні впала на 41%

Імпорт вживаних авто знизився сильніше в порівнянні з новими машинами.

За шість місяців 2020 року до України ввезли 193,5 тис. легкових авто. В цілому імпорт транспортних засобів знизився на 36% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

За даними Укравтопром, нових машин імпортували в кількості 37,6 тис. шт. На частку старих автомобілів припало 155,9 тис. екземплярів.

У порівнянні з першим півріччям 2019-го імпорт нових авто скоротився незначно – на 1,4%, але кількість ввезених вживаних авто скоротилася на 41%. На машини українці витратили близько півтора мільярди доларів.

Імпорт вживаних авто в Україні знизився на 41%. Фото: indiatimes.com

З яких країн нові автомобілі потрапили до України – ТОП-3:

Японія (8745 шт.); Китай (5736 шт.); Румунія (5351 шт.).

З яких країн вживані автомобілі потрапили до України – ТОП-3:

Німеччина (38991 шт.); США (32076 шт.); Франція (14218 шт.).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про падіння попиту на електромобілі в Україні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!