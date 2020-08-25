Популярність вживаних авто в Україні впала на 41%

Імпорт вживаних авто знизився сильніше в порівнянні з новими машинами.
За шість місяців 2020 року до України ввезли 193,5 тис. легкових авто. В цілому імпорт транспортних засобів знизився на 36% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
За даними Укравтопром, нових машин імпортували в кількості 37,6 тис. шт. На частку старих автомобілів припало 155,9 тис. екземплярів.
У порівнянні з першим півріччям 2019-го імпорт нових авто скоротився незначно – на 1,4%, але кількість ввезених вживаних авто скоротилася на 41%. На машини українці витратили близько півтора мільярди доларів.
Імпорт вживаних авто в Україні знизився на 41%. Фото: indiatimes.com
Японія (8745 шт.);
Китай (5736 шт.);
Румунія (5351 шт.).
Німеччина (38991 шт.);
США (32076 шт.);
Франція (14218 шт.).
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про падіння попиту на електромобілі в Україні.
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