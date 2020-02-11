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11 лютого • оновлено в 17:21
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Помічений в Україні Bugatti Veyron виявився фейком

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Помічений в Києві гіперкар Bugatti Veyron виявився фейком. Насправді автомобіль зняли не в Україні, а в Литві.

Про це повідомляє видання TopGir. У розпорядженні сайту виявилося нове фото Bugatti Veyron: на ньому зображений такий самий автомобіль на аналогічній локації, але вже з іншими номерами: так, якщо до цього у нього і у "сусідній" легковшукі були українські номери, то зараз – литовські.

Оригінальна фото Bugatti Veyron. У машини литовські номера

Оригінальна фото Bugatti Veyron. У машини литовські номера

topgir.com.ua

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Здійснилося! В Україні вперше зняли Bugatti Veyron

Дана новина напевно розчарує багатьох автомобільних фанатів. Річ у тім, що довгі роки ходили чутки про те, що в Україні є як мінімум один Bugatti Veyron, проте він жодного разу не потрапляв в поле зору, і з публікацією новини про те, що в нашій країні зняли такий автомобіль, багато надихнулися. Але, схоже, що "хайп" було піднято даремно – насправді, фотографія "Вейрона" в Україні виявилася якісною роботою у Photoshop.

Фото Bugatti в обробці "Фотошопа". Тут гіперкару "намалювали" українські номери

Фото Bugatti в обробці "Фотошопа". Тут гіперкару "намалювали" українські номери

topgir.com.ua

Відзначимо, гіперкар Bugatti Veyron випускався з 2005 по 2015 роки. На свій час це був один з найпотужніших автомобілів: тільки базова версія мала потужність 1001 к.с. Всього було вироблено близько 500 таких авто, кожне з них коштувало як мінімум 1,7 млн доларів.

Bugatti Veyron

Bugatti Veyron

wikipedia.org

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зняли ексклюзивний Гелендваген за майже півмільйона доларів : точно такий же автомобіль був колись у Януковича.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
б/к автомобіль Bugatti
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