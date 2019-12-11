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11 грудня • оновлено в 13:59
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Погоню за п'яною жінкою на Mercedes, що палав, зняли на відео

2.1т
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У Росії на відео зняли ефектний дорожній інцидент – п'яна жінка їхала на Mercedes, що палав, причому це її ніяк не бентежило.

Як з'ясував OBOZREVATEL, курйоз трапився ввечері на одному з шосе Москви. Водії помітили, що у Mercedes-Benz C-Сlass, який рухався у загальному потоці, виникла пожежа – вогнем був охоплений патрубок вихлопної системи, який трохи пізніше перекинувся на бампер.

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Спільними зусиллями автомобілістам вдалося зупинити "Мерседес" (шляхом подачі звукового сигналу). Як виявилося, за кермом сиділа жінка, що перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Mercedes, що палає, в Москві

Mercedes, що палає, в Москві

Скриншот з відео

Коли ж їй допомогли вибратися з вогняного авто, горе-водійка заявила, що це не її машина, і вона не знає, де її взяла. Документів, зрозуміло, теж не було.

Автомобілісти зупинили палаючий автомобіль

Автомобілісти зупинили палаючий автомобіль

Скриншот із відео

Що стосується самого автомобіля, то його кинулися гасити приблизно 10 інших автомобілістів.

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Чим закінчилася ця історія – невідомо, але з упевненістю можна сказати, що тепер жінці, щонайменше, загрожує великий штраф за п'яне кермування.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як два Toyota LC Prado не поділили дорогу і у одного з водіїв "здали нерви".

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
ДТП видео курйоз
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