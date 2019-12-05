Погана якість нової Лада Нива обернулася зупинкою виробництва

Нова Лада Нива (вона ж Lada 4x4) хоч і датується 2020 модельним роком, проте майже не відрізняється від оригінальної моделі 1977 року. Але і без того у позашляховика виникли нові проблеми.

Як стало відомо OBOZREVATEL, серійне виробництво нової Lada 4x4 FL (фейсліфт), яка відрізняється від колишніх авто переднім бампером і невеликими змінами в салоні, стартувало 26 листопада. Однак конвеєр вже встиг зупинитися.

Лада Нива 2020 відправилась у виробництво, але його вже зупинили лада.онлайн

Цікаво, що через труднощі представники АвтоВАЗу заявили, що спочатку серійне виробництво і не планувалося. Те, що зібрали зараз – дослідні зразки, які необхідні для фінального доведення автомобілів.

Нова Lada Niva сором'язливо ховається за такими ж дефектними примірниками лада.онлайн

Звісно, це лише спроби врятувати імідж компанії, яка ніколи не відрізнялася високою якістю продукції, що випускається. З чим можуть бути пов'язані труднощі на виробництві?

У салоні Лада Нива 2020 з'явилося нове оснащення лада.онлайн

В першу чергу це може стосуватися нового обладнання в салоні. Відомо, що нова Лада Нива 2020 отримає бічну подушку безпеки для водія, салонний фільтр і доопрацьовану пічку. Крім того, російський позашляховик оснастять зовнішніми дзеркалами з електроприводом. Проблеми могли виникнути з будь-яким з цих компонентів, якщо не з усіма відразу.

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Неважко помітити, що колишня Лада Нива виглядала майже так само lada.ru

Раніше автовиробник планував зібрати 2,5 тисячі автомобілів у грудні. Однак ці плани стосувалися повноцінного виробництва, що стартувало наприкінці листопада. Тепер же цей етап охрестили предсерійним складанням для усунення недоробок, що відсуває повноцінний конвеєрний процес на невизначений термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром в автомобілях Лада з'явиться ще більше браку, адже АвтоВАЗ відмовився контролювати якість своєї продукції.

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