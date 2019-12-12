Пішоходів змусять платити за ДТП: Верховний суд ухвалив безпрецедентне рішення

Верховний суд України прийняв рішення, що пішохід зобов'язаний компенсувати збитки, завдані в разі його винності в ДТП.

Як стало відомо OBOZREVATEL, 20 листопада 2019 року Верховний суд України при розгляді справи № 296/2509/16-ц, відмовив пішоходу в задоволенні касаційної скарги про неправомірне стягнення матеріальної шкоди, заподіяної в результаті ДТП.

ДТП з вини пішохода

Дана викликала активне обговорення на сторінці "Автомобільний Київ" в Facebook. Згідно з даними з Єдиного реєстру судових рішень, пішохід раптово вибіг в недозволеному місці поблизу перехрестя на проїжджу частину, коли на світлофорі був зелений сигнал для водіїв, що дозволяв їм рух. В результаті ДТП пішохід отримав тілесні, а автомобіль – механічні пошкодження.

Суд встановив, що водій їхав із дозволеною швидкістю руху і не мав технічної можливості уникнути наїзду. У підсумку витрати на ремонт автомобіля склали понад 100 тис. грн, які суд першої інстанції постановив стягнути з пішохода. Розгляд апеляційної та касаційної скарг останнього тривало майже чотири роки і закінчилося на користь водія.

За словами юриста Вадима Володарського, таке рішення ВСУ є безпрецедентним, адже зазвичай суд вищої інстанції ставав на бік пішохода.

"Багато років існувала судова практика, згідно з якою, якщо пішохід сам постраждав в ДТП, то в позові власника автомобіля до нього відмовляли, – роз'яснив Володарський. – Мовляв, пішохід – не господар джерела підвищеної небезпеки (таким за законом вважається будь-який транспорт). І стягувати з нього за "пошкодження джерела підвищеної небезпеки", нібито, не було підстав. публікується рішення – відмова від цієї порочної практики ".

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Нагадаємо, що пункт 4.10 ПДР України говорить: "Перед виходом на проїзну частину з-за що стоять транспортних засобів та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів". Ще категоричніше звучать положення пункту 4.14.

Пункт 4.14 забороняє пішоходам:

– виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

– раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

– переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також в місцях, де встановлено огородження;

На жаль, багато пішоходи ігнорують ПДР і стають винуватцями ДТП. За даними патрульної поліції, за 11 місяців 2019 року в Україні з вини пішоходів сталося 673 ДТП з потерпілими, загинуло 92 людини, травмовано 621 людини. Цих жертв можна було уникнути, якби пішоходи не відчували своєї вседозволеності.

За словами представників патрульної поліції, набагато більше випадків, коли раптово вибіг на дорогу пішохід не постраждав, а водій, уникаючи наїзду на нього, врізався в інший автомобіль, стовп, огорожу і т. д. У цьому випадку довести провину пішохода дуже складно, а ще складніше – отримати з нього відшкодування матеріальних збитків. Після зазначеного вище рішення Верховного суду ситуація може змінитися, причому, позов можна подати навіть до загиблого пішохода.

"Правовими позиціями ВСУ зобов'язані керуватися всі суди, – впевнений Володарський. – Хоча діє стаття 1187 ЦК, яка встановлює" відповідальність власника джерела підвищеної небезпеки без вини ", тобто буває, що невинний водій платить винному пішоходу. Але ВСУ застосував статтю 1166 ЦК, регулюючу загальні підстави відповідальності за завдану матеріальну шкоду. Головний висновок – у автомобілістів з'являється право і можливість вимагати відшкодування шкоди, заподіяної з вини пішохода. Страхові компанії також отримав і можливість стягувати в порядку регресного позову з пішоходів-винуватців ДТП суми, виплачені в якості страхових відшкодувань за полісами КАСКО ".

До речі, юристи зазначили, що матеріальні збитки можна стягнути не тільки з живого потерпілого пішохода, а й з загиблого – вірніше, з його спадкоємців, але не більше, ніж в розмірі отриманої спадщини. Можливо, цей факт послужить для живих пішоходів додатковим стимулом подбати про власну безпеку на дорозі.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні необхідно жорсткіше взятися за пішоходів.

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