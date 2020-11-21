Підготовка авто до зими: 7 важливих порад

Зовсім скоро прийде зима, а це означає, що автомобілістам пора готуватися до їзди в холодних та засніжених умовах. Напевно, багато хто вже серед водіїв встигли "перевзутися", однак це далеко не все, що потрібно зробити для комфортної та безпечної експлуатації автомобіля в холодну пору року.

AutoOboz склав кілька порад, як підготувати автомобіль до зими.

Перевірити акумулятор

Акумулятори дуже часто виходять з ладу взимку, оскільки вони чутливі до холоду. Низькі температури суттєво уповільнюють хімічні процеси: так, при мінус 10 градусах АКБ втрачає 35% ємності, а при мінус 20 – 50%. До того ж, саме на холоді машина найчастіше використовує додаткове обладнання, яке "тягне" енергію: обігрівач, обдув, двірники та т.д. І якщо "зійдуться всі зірки", машина просто може не завестися в один прекрасний момент. Крім того, не варто забувати про ресурс як такий – в середньому акумулятори "живуть" 4-5 років.

Перевірити двірники

Склоочисники, як і личить усім витратиним матеріалам, мають властивість зношуватися. Якщо щітки вже старі, це може позначитися на оглядовості, особливо – в зимову пору (найчастіше знос виражається в тому, що двірники не витирають зі скла опади повністю, частина з них просто розмазується по поверхні). На холодну пору краще поставити спеціальні зимові двірники.

Залити "незамерзайку"

Звичайний омивач склоочисників призначений лише для експлуатації в теплу і помірно холодну погоду. Щоб в сильний "мінус" омивач не замерз, необхідно його замінити на спеціальну рідину, яка стійка до холоду – зимовий омивач. У народі його називають "незамерзайкою".

Засоби для чищення кузова і стекол

Взимку автомобілі часто перетворюються на "підсніжники". Очистити кузов від снігу допоможе щітка, а зняти крижану кірку зі стекол – скребок. Деякі девайси йдуть відразу 2 в 1 (щітка-скребок). Також не зайвим буде кинути в багажник лопату – при рясному випаданні снігу вона стане в нагоді для відкопування автомобіля.

Обробити ущільнювачі

При різкому відкриванні дверей автомобіля, що замерз, є великий шанс відірвати гумовий ущільнювач. Щоб цього не допустити, гумки краще обробити мастилом на силіконовій основі, але в крайньому випадку підійде і звичайний крем для взуття.

Захистити кузов

Взимку дороги посипають реагентами: вони збільшують стійкість автомобілів, але завдають великої шкоди кузову. Згодом це навіть може привести до появи корозії. Щоб не допустити ушкоджень, машину краще обробити воском. Робити це краще на СТО: віск "в домашніх умовах" зійде вже після першої або другої мийки, а ось професійної обробки вистачить на 3-4 місяці.

По можливості поміняти не тільки шини, але й диски

Якщо машина "взута" в литі диски, то на зиму їх краще замінити на сталеві. У холодну пору, коли на дорогах лежить багато снігу, диски нерідко б'ються об ями-невидимки. У разі пошкодження сталевий диск можна вирівняти і поїхати далі, а ось з "литтям" не все так просто – сильний удар може розколоти його. В такому випадку буде потрібна повна заміна диску. До того ж, не варто забувати, що литі диски коштують значно дорожче, ніж штамповані.

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