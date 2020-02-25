Peugeot і Citroen вирішили відбити покупців у BMW: показано новий седан

Новий седан DS 9 2020 – флагман преміального бренду Peugeot-Citroen. Перш за все нова модель цілить у сегмент авто, де представлені BMW, Mercedes і Audi.

Як з'ясував OBOZREVATEL, великий седан побудований на модифікованій платформі PSA EMP2, яку в своїй основі використовує ліфтбек Peugeot 508. Він, нагадаємо, став Автомобілем року в Україні.

Седан DS 9 буде змагатися з Audi, BMW і Mercedes dsautomobiles.com

Для DS 9 платформу трохи змінили – колісна база збільшилася до 2,9 м для додаткового простору в салоні. Але у зовнішності новинки ніяких відсилань до автомобілів Пежо або Сітроен немає. Великий седан виконано в дусі інших моделей DS з великою передньою решіткою, ефектною світлотехнікою і незвичайним декором.

Елегантний дизайн DS 9 відроджує преміальний сегмент французького автопрому dsautomobiles.com

Багато в чому проглядається зв'язок з середньорозмірним кросовером DS 7 Crossback. Це стосується фірмової шестикутної решітки та технологічних передніх фар. Які, до речі, пропонують п'ять режимів освітлення дороги для різних умов: місто, шосе, пересічена місцевість, парковка і погана погода.

Фари DS 9 2020 пропонують кілька режимів роботи dsautomobiles.com

Оригінальні задні ліхтарі дозволять ідентифікувати DS 9 у темряві dsautomobiles.com

Всі модифікації DS 9 2020 модельного року будуть гібридними. Базова пропонує 225 к.с. сумарної потужності. В цьому випадку в парі з бензиновим двигуном працює один електромотор, який за допомогою 12-кіловатної батареї дозволяє подолати до 50 км без участі ДВЗ.

Раніше флагманом модельного ряду був кросовер DS 7 Crossback dsautomobiles.com

Пізніше з'явиться 250-сильна версія, а очолить лінійку потужний повнопривідний гібрид DS 9 на 360 к.с. З усіма силовими установками поєднується 8-ступінчаста автоматична КПП. Найпотужніша специфікація в технічному плані відповідає спортивному гібриду Peugeot 508, який готують до виходу на ринок цього року. Модель виконають за мотивами прототипу Peugeot 508 Engineered Concept, який, правда, мав у своєму розпорядженні більшу віддачу в 400 к.с. та витрачав на розгін до 100 км/год всього 4,3 с.

Новий DS 9 використовує в своїй основі модифіковані компоненти Peugeot 508 int-media.peugeot.com

Peugeot 508 Sport Engineered Concept продемонстрував можливості потужної гібридної установки int-media.peugeot.com

Салон DS 9 повністю відповідає статусу автомобіля бізнес-класу з дорогою шкірою, металом та іншими оздоблювальними матеріалами високої якості. Крім того, програма персоналізації DS Inspirations дозволить повністю індивідуалізувати оформлення інтер'єру відповідно до вподобань найвибагливіших автомобілістів.

Ефектний салон DS 9 виконаний у дусі сучасної французької розкоші dsautomobiles.com

Седан DS 9 демонструє вишукані елементи на зразок складаного годинника на передній панелі та висувних ручок дверей

Для гідного суперництва з кращими представниками сегменту на зразок BMW 5 Series, Audi A6 і Mercedes E-class новинка озброїлася технологічним оснащенням: розумна підвіска, яка сканує дорожнє полотно на дефекти та заздалегідь налаштовує адаптивні амортизатори для відпрацювання нерівностей покриття, активний круїз-контроль і система нічного бачення, цифровий щиток приладів та великий монітор мультимедійної системи.

Покупці DS 9 зможуть вибрати з декількох варіантів обробки салону dsautomobiles.com

Комфорт пасажирів – пріоритетне питання для нового DS 9 dsautomobiles.com

Купити DS 9 можна буде у другій половині поточного року. При цьому модель вийде на глобальний ринок. Ціни будуть оголошені пізніше. Швидше за все, незабаром представницький седан DS 9 отримає посаду офіційного автомобіля президента Франції Емманюеля Макрона.

BMW 5 Series отримала нового суперника bmw.com

Mercedes-Benz E-class – один з кращих автомобілів у своєму сегменті mercedes-benz.com

Audi A6 також представляє німецький автопром у бізнес-класі audi.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL перевірив здатності нового Citroen Berlingo в ході власного тест-драйву.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram