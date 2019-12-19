Переможці й переможені: Volkswagen Golf, Nissan Juke і ще 8 авто на краштестах Euro NCAP

Euro NCAP завершує напружений 2019 рік тестами 10 автомобілів, 6 із яких завоювали максимальні "5 зірок".

Як повідомляє пресслужба організації, за підсумками краштестів максимальний рейтинг "5 зірок" було присуджено Ford Puma, MG ZS EV, MG HS, Nissan Juke, VW Golf і Audi Q8. Три "зірки" отримали Aiways U5, VW up! і його "близнюки" SEAT Mii і Skoda Citigo.

Новий Volkswagen Golf восьмого покоління продемонстрував високі результати і завоював "5 зірок" за безпеку euroncap.com

VW Golf був еталоном у сегменті компактних легкових автомобілів з часу свого дебюту 45 років тому. Попередні версії, протестовані Euro NCAP, відповідали вимогам того часу, а нове покоління Golf знову отримало максимальну оцінку завдяки чудовій ударостійкості та наявності в базовій комплектації великого списку допоміжних систем.

Golf також є першим автомобілем в історії Volkswagen, який використовує можливості підключення V2X, щоб забезпечити можливість завчасного попередження про небезпеку, важливою новою технологією, яка незабаром буде включена в рейтинг Euro NCAP.

Новий компактний кросовер Ford Puma показав себе з кращого боку в усіх категоріях тестів. З рейтингом "5 зірок" Puma виходить на ринок як одне з найбезпечніших авто в нижньому ціновому діапазоні.

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Серед новинок ринку – китайські MG ZS EV і MG HS від концерну SAIC Motor. Обидві моделі продемонстрували високі показники безпеки, що дозволило завоювати максимальний рейтинг – "5 зірок". З приголомшливим списком устаткування і хорошими характеристиками в тестах Euro NCAP автомобілі здатні скласти конкуренцію багатьом європейським, японським або корейським моделям.

Оновлений компактний кросовер Nissan Juke зберіг свій високий рейтинг і сповна відповідає максимальній оцінці за безпеку.

Менш вдалими виявилися результати електричного кросовера Aiways U5. Це перший автомобіль китайського стартапу, випущений для європейського ринку і протестований Euro NCAP. Обтічний, футуристичний позашляховик мав проблеми в обох тестах на бокове зіткнення і ледь не втратив бали за безпеку під час наїзду на пішохода/велосипедиста. Результат – тільки три зірки. У компанії пообіцяли усунути слабкі місця і сподіваються повторно представити автомобіль для подальшої оцінки, щоб зробити U5 одним з найбезпечніших кросоверів у класі.

На тестах були представлені оновлені VW up! і "близнюки" SEAT Mii і Skoda CITIGO. У зв'язку з тим, що система екстреного гальмування тепер відсутня в базовій комплектації, автомобілі втрачають дві зірки, порівнюючи з їхнім попереднім рейтингом.

Закривав програму тестів Euro NCAP цьогоріч великий кросовер Audi Q8. Автомобіль добре укомплектований системами безпеки, з честю пройшов всі тести, за що заслужено отримав максимальні "5 зірок".

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