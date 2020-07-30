Перекупники платитимуть 1 млн грн за пошук кинутих авто

Лондонський інтернет-магазин предметів розкоші HushHush відкрив незвичайну вакансію. Фірма шукає суперкар-скаута (Supercar Scout) – людину, якій належить освоїти ремесло "відлову" ексклюзивних машин. Для фанатів авто це не що інше, як робота мрії.

На позиції суперкар-скаута майбутньому співробітнику компанії належить шукати кинуті або конфісковані суперкари в Об'єднаних Арабських Еміратах, домовлятися про більш вигідну для роботодавця ціну покупки і організовувати доставку недавно придбаного автомобіля на склади HushHush, пише fakti.bg.

Скріншот відео в ОАЕ багато непотрібних суперкарів.

Вимоги до претендента при цьому, можна сказати, мінімальні: вік кандидата повинен становити не менше 21 рік, обов'язкова наявність посвідчення водія, знання англійської мови та вміння домовлятися. Решта – не важливо.

В замін HushHush пропонує зарплату в розмірі 30 000 фунтів стерлінгів на рік (понад 1 млн грн), проживання в одному з шикарних готелів Дубая і медичне страхування. Також компанія покриє всі супутні витрати.

Фото: HushHush Робота мрії оплачується хорошими умовами.

До речі, відкриття такої вакансії не здається чимось дивним. В Об'єднаних Арабських Еміратах є безліч стоянок, де зберігаються суперкари збанкрутілих бізнесменів, втікачів з країни або після ДТП. З огляду на ступінь багатства жителів ОАЕ, нерідко власникам простіше викинути стару машину і купити нову, ніж займатися її ремонтом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в США виникли проблеми з автомобілями – вони сильно старіють.