Патрульну поліцію хочуть залучити до перевірки авто з ГБО

Патрульна поліція може отримати право перевіряти автомобілі, оснащені ГБО. У Нафтогазовій Асоціації України (НАУ) вважають, що в Україні їздить невідома кількість автомобілів з сумнівними газобалонними установками, тому переобладнаний під альтернативне паливо транспорт потрібно поставити на більш суворий контроль.

Як повідомляє УНН з посиланням на НАУ, для того, щоб патрульна поліція могла ідентифікувати авто з ГБО, такі транспортні засоби пропонується маркувати спеціальними розпізнавальними знаками.

Крім того, в Нафтогазовій асоціації пропонують ввести обов'язковий періодичний техогляд для автомобілів на газі.

Ініціатива введення цих заходів спрямована на те, щоб автомобілі з ГБО постійно перебували на контролі, оскільки експлуатація неякісних та прострочених балонів створює небезпеку як для водія і пасажирів, так і для інших учасників дорожнього руху. Зараз же, як вважають в НАУ, контроль залишається неповноцінним, оскільки ГБО перевіряють лише при первинному встановленні.

Відзначимо, що термін служби газового балона становить 10-25 років в залежності від його типу.

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