4000 нових автомобілів-потопельників Hyundai і Kia розпиляють на метал

Більше 4000 нових автомобілів марок Hyundai і Kia, які перебували на борту затонулого судна-автовозу MV Golden Ray, будуть утилізовані шляхом розпилу на метал. Так вирішив власник корабля, компанія Gallagher Marine.

Судно MV Golden Ray затонуло біля берегів США щеу вересні минулого року, і станом на сьогодні воно досі перебуває у воді. Ще на момент НП стало ясно, що корабель врятувати не вдасться. Тому власнику лише залишалося одне – утилізувати його.

Але перед цим Gallagher Marine потрібно було вибрати метод ліквідації наслідків. У підсумку, як повідомляє The Maritime Executive, автовоз вирішили порізати на метал: для цього застосують величезні ланцюгові пили, кожна з яких важить 4 тис. тонн. Судно розріжуть на 8 великих шматків, покладуть на баржі і вивезуть. Вантаж у кількості 4000 тис. машин теж знищать на місці – його поріжуть просто разом із кораблем. У ролику нижче можна наочно побачити, як буде відбуватися процес утилізації.

Точні причини аварії судна досі невідомі (відомо лише те, що MV Golden Ray затонув через 23 хвилини після виходу з порту – він почав кренитися, а після ліг на бік). За однією з версій, на кораблі був нерівномірно розміщений вантаж, за іншою – на ньому сталася пожежа (але у випадку з цією версією неясно, як вогонь міг привести до того, що судно перевернулося).

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