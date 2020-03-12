Офіційно: Mercedes G-Class стане електромобілем

Компанія Mercedes-Benz почала розробку електричної версії легендарного G-Class. Про це стало відомо виданню CarAdviсe, яке поспілкувалося по телефону з главою компанії Ола Калленіусом.

В інтерв'ю сайту топ-менеджер повідомив, що Гелендваген на батарейках з'явиться в найближчі роки. При цьому роботи над автомобілем вже почалися – дизайнери зробили перші начерки, а інженери приступили до розробки технічної частини.

Паливний Mercedes-Benz G-Class 2020 media.daimler.com

Називатися новинка, ймовірно, буде Mercedes-Benz EQG – це ім'я не раз вже фігурувало в офіційних документах. EQ буде говорити про приналежність моделі до електричної лінійці бренду (за аналогією з кросовером EQC, який вже випускається, і майбутньою електроверсією седана S-Class – EQS), тоді як буква G вкаже на прямий зв'язок новинки з Гелендвагеном.

Паливний Mercedes-Benz G-Class 2020 media.daimler.com

Паливний Mercedes-Benz G-Class 2020 media.daimler.com

Паливний Mercedes-Benz G-Class 2020 media.daimler.com

Калленіус зазначив, що сам по собі G-Class є автомобілем-парадоксом: він не належить до жодного сучасному сегменту автомобілів, повністю порушуючи логіку індустрії, але при цьому добре продається: в минулому році паливний G-Class показав зростання продажу 60% – до 35 тисяч од. Однак у зв'язку з постійним посиленням екологічного законодавства його перехід на електрику неминучий – автомобіль, який завжди асоціювався з ненажерливими двигунами, повинен стати лояльним до навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Mercedes вперше показав свого суперника Tesla Model Y.

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