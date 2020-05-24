Обман зору: старий G-Class замаскували під новий

Японська тюнінгова компанія Ward International підготувала для власників культового Mercedes-Benz G-Class новий тюнінг-пакет.

Mercedes-Benz G-Class Black Bizon wald.co.jp

Він дозволяє надати вигляду моделі 2013-2018 р.в. риси нового покоління всюдихода. Ефектний обвіс Black Bison встановлюється на штатні місця кріплень.

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У комплект входять розширювачі колісних арок, що збільшують ширину машини на 50 мм з кожного боку.

Mercedes-Benz G-Class Black Bizon wald.co.jp

Передня частина новинки привертає увагу масивним бампером з великими повітрозабірниками і горизонтальними світлодіодними ходовими вогнями, а також крупноячеистим облицюванням радіатора Panamericana. Новий капот з додатковими вентиляційними отворами дозволить збільшити приплив повітря до турбокомпресорів.

Mercedes-Benz G-Class Black Bizon wald.co.jp

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Mercedes-Benz G-Class Black Bizon wald.co.jp

Ззаду автомобіль прикрасили новим бампером з широким дифузором і карбоновим спойлером на даху. Над лобовим склом встановили додаткову світлотехніку. Візитною карткою компанії є спортивна вихлопна система з трьома бічними патрубками з кожного боку кузова.

Mercedes-Benz G-Class Black Bizon wald.co.jp

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Дорожній просвіт істотно збільшили, а також встановили стильні легкосплавні 24-дюймові диски Illima Forged 10,5 х 24 авторського дизайну.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ward International представила своє бачення пікапа Toyota Hilux.

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