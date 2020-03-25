Нову BMW 7 "замурували" 23 роки тому: тепер про неї згадали

На сайті eBay виставили на продаж BMW 7-Series 1997 року, на одометрі якої красується всього три цифри. Автомобіль цікавий тим, яким чином його зберігали практично з моменту покупки.

BMW 740i в кузові E38 спочатку був придбаний жінкою 1927 року народження, але вже на пробігу у 255 км машина перебралася до нового хазяїна в Польщу. Далі настає найцікавіше: "баварця" помістили до "капсули з механічною циркуляцією повітря", в якій він зберігається донині.

BMW 740i E38 ebay.de

Завдяки такій "консервації" седан перебуває, можна сказати, у новому стані – не виключено, що в його салоні навіть залишився запах нового автомобіля. Власник зазначає, що "сімку" не піддавали будь-яким реставраційним або навіть звичайним ремонтним роботам – вона повністю в "оригіналі".

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

Як і всі 740i того періоду, цей BMW оснащений 4,4-літровим V8 потужністю 286 к.с. і крутниммоментом 450 Нм. Працює двигун в парі з 5-ступіневим автоматом, вся тяга передається на задню вісь.

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

BMW 740i E38 ebay.de

Оголошення про продаж незвичайної BMW 7 було розміщено на німецькій версії eBay, опублікували його 21 березня. Торги триватимуть рівно до кінця цього місяця, на момент написання новини максимальна ставка склала 50 650 євро. Цікаво, за скільки "піде" у підсумку?

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на складі знайшли нові позашляховики Ford, які простояли там як мінімум 15 років.

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