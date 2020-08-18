Новий суперник Renault Logan від Kia вже готовий. Фото

Новий Kia Rio 2021 модельного року – суперник таких бюджетних седанів, як Renault Logan, Hyundai Accent і Peugeot 301. Новий автомобіль вже розсекретили на офіційних фото.

Рестайлінг седану Кіа Ріо пройшов під знаком агресивності. Автомобіль отримав нові передні фари з "іклами" і розчерками денних ходових вогнів складної форми.

Решітка стала більшою, збільшилися в розмірах повітрозабірники переднього бампера. З'явився сріблястий декор і більш складна пластика поверхонь.

Спереду новий бюджетний седан виглядає агресивно. Фото: Kia

Ззаду з'явилися оновлені ліхтарі. Як і раніше, вони об'єднані світлодіодною смужкою, але їх графіка змінилася. Патрубки вихлопної системи отримали трикутну форму, але один з них додали для декоративної симетричності.

Корма Kia Rio 2021 привертає увагу ліхтарями і бампером. Фото: Kia

Також з'явилися нові колісні диски діаметром 15 і 16 дюймів. Фото інтер'єру Kia Rio 2021 поки немає. Про нові мотори не повідомляється. Швидше за все, в гамі залишилися колишні 1,4 (100 к.с.) і 1,6 (123 к.с.).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевший кросовер Kia, який готується до виходу на ринок.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!