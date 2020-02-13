Новий спортивний кросовер Ford попався без камуфляжу

Компанія Ford проводить фінальні дорожні тести компактного кросовера Puma в спортивній модифікації ST.

Про це повідомляє портал Motor1. Раніше спортивну версію вже бачили на тестах, але вона була ретельно покрита камуфляжем. Тепер фотошпигунам пощастило впіймати в об'єктиви автомобіль без цього декору на тимчасових шведських номерах.

Ford Puma ST 2021 помітили на зимових тестах в Швеції motor1.com

Нагадаємо, що презентація новинки відбулася восени минулого року на автошоу у Франкфурті. На хвилі зростання продажів кросоверів, автомобіль викликав великий інтерес публіки. Цілком логічно, що крім базових версій з різними силовими агрегатами для любителів швидкості компанія готує "заряджену" версію ST.

Ford Puma ST 2021 motor1.com

Автомобіль відрізняється від Puma зі сталінг-пакетом ST-Line наявністю додаткового чорного спойлера, а також інтеркулера, який ховається під нижнім повітрозабірником з новим малюнком. Ззаду з'явилася пара вихлопних труб і видозмінене антикрило на двері багажника.

Серійна версія Ford Puma у виконанні ST-Line media.ford.com

Новини Новий позашляховик від Ford складе конкуренцію Suzuki Jimny

Спереду Ford Puma ST відрізняється додатковим антикрилом і іншим малюнком нижнього повітрозабірника motor1.com

Усередині Puma ST виглядає дуже схоже на звичайну версію з дисплеєм інформаційно-розважальної системи по центру приладової панелі. Відмінності будуть полягати в "ковшах" від Recaro з збільшеною бічною підтримкою і прошивкою з товстої нитки.

Салон Ford Puma ST буде відрізнятися наявністю спортивних крісел Recaro motor1.com

Очікується, що Puma ST отримає двигун, який вже використовується на моделі Fiesta ST. В цьому випадку під капотом розташується турбований 1,5-літровий трициліндровий мотор потужністю 201 к.с. і обертовим моментом 290 Нм. У парі з ним працюватиме 6-ступінчастою механічною коробкою передач, а привід здійснюватиметься на передні колеса.

Ззаду з'явилася пара вихлопних труб і видозмінене антикрило на двері багажника. motor1.com

З таким арсеналом Fiesta ST здатна розганятися до першої "сотні" за 6,5 секунд. З урахуванням того, що Puma ST більший і важчий хетчбека, на аналогічний спринт кросовер буде витрачати на кілька десятих більше. Дебют Ford Puma ST імовірно відбудеться влітку нинішнього року.

Ford Puma ST 2021 motor1.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford отримала рекордну кількість замовлень на свій перший електричний кросовер.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!