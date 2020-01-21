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21 січня • оновлено в 17:40
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Новий седан Geely-Volvo засвітився на дорогах: з'явилися живі фото

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Компанія Geely готує новий седан, який буде розроблений, по суті, у співпраці з Volvo. Новинка вже виїхала на дороги, щоправда, поки в статусі тестового прототипу.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий Geely стане першим седаном марки, який побудують на платформі CMA. Цю архітектуру китайська компанія розробила спільно зі шведами з Volvo, і досі використовувала її тільки для кросоверів.

Новий седан Geely, який тестується на дорогах у камуфляжі

Новий седан Geely, який тестується на дорогах у камуфляжі

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Новий седан Geely, який тестується на дорогах в камуфляжі

Новий седан Geely, який тестується на дорогах в камуфляжі

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Що стосується дизайну, новий автомобіль виконають у стилістиці концепту Preface, представленого весною 2019 року на автосалоні в Шанхаї. Однак, якщо в останнього були задні двері, що відкривалися проти ходу, і була відсутня середня стійка, то у серійної машини буде класична конфігурація. Крім того, як можна бачити на фото закумуфльованого прототипу, замість камер вона отримає звичайні бічні дзеркала заднього виду. Хоча не виключено, що така "фішка" у седана буде опціонною – в усякому разі, в тих країнах, де камери замість дзеркал дозволені законодавчо.

Geely Preface

Geely Preface

carnewschina.com

Geely Preface

Geely Preface

carnewschina.com

В той же час салон нового седана Geely буде зроблений за останніми трендами, на передній панелі пропишеться великий горизонтально орієнтований планшет.

Новий седан Geely, який тестується на дорогах у камуфляжі

Новий седан Geely, який тестується на дорогах у камуфляжі

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Під капотом автомобіля, як очікується, буде розміщено 1,5-літровий трициліндровий турбомотор на 177 к.с., який також розробляється тандемом Geely-Volvo.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL Geely також готує кросовер, який кине виклик Hyundai Santa Fe.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
китайський автомобіль Geely
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