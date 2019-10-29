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29 жовтня • оновлено в 14:08
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Новий позашляховик від Ford складе конкуренцію Suzuki Jimny

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Troller — виробник позашляховиків з 1995 року. У 2007 компанію купив Ford. Тепер представлена нова перспективна модель.

Як повідомляє OBOZREVATEL, позашляховик Troller T4 з'явився в минулому році, але автомобіль вже отримав оновлення. Цікаво, що модель побудована на укороченій платформі Ford Ranger.

Troller T4 2020

Troller T4 2020

troller.com.br

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Двигун також дістався від донора — п'ятициліндровий дизельний мотор об'ємом 3,2 л потужністю 200 к.с. і 470 Нм крутного моменту. Агрегат поєднується з 5-ступінчастою механічною КПП із знижуючим рядом. Глибина подоланого броду становить 80 см. Новий позашляховик здатний підніматися на кут в 45 ° і зберігати стійкість при бічному нахилі 40 °.

Troller T4 2020

Troller T4 2020

troller.com.br

Дизайн вийшов суворий, але в той же час привабливий. Натяки на ретро-стиль нагадують Suzuki Jimny, який теж виглядає досить незвично.

Troller T4 2020

Troller T4 2020

troller.com.br

Ціна — близько 35 тис доларів. Не так уже й мало за досить утилітарний автомобіль, але і сумніватися в його здібностях не доводиться. Цікаво також, що поки Troller T4 залишається ексклюзивом для домашнього бразильського ринку. На даний момент невідомо, чи розглядає "Форд" можливість експорту позашляховика в інші країни.

Troller T4 2020

Troller T4 2020

troller.com.br

Раніше OBOZREVATEL розповідав про інші позашляховики:

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