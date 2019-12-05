Новий мотоцикл ІЖ: 100% електро та схожість з Harley-Davidson

Концерн Калашников відомий в першу чергу як виробник різноманітного військової та цивільної зброї, хоча в його портфелі є безпілотні літальні апарати та навіть кораблі. Але з недавніх пір компанія вирішила "вийти на новий і рівень" і стала загравати з електричної мобільністю. Причому не тільки з традиційними електромобілями, а й електричними мотоциклами.

За допомогою останніх Калашников намагається відродити мотоциклетний марку ІЖ, яка існувала в 1933 – 2008 роках. Раніше компанія показала кілька моделей для поліції, військових та урядової охорони, і ось тепер – мотоцикл для цивільного ринку.

Електричний мотоцикл ІЖ Kalashnikov.media

Як з'ясував OBOZREVATEL, новинка являє собою байк класу Cafe Racer – мотоцикл, який адресовано любителям стилю ретро і швидкості. Поки що це концепт, однак, як очікується, в майбутньому він перетвориться на товарну модель.

Електричний мотоцикл ІЖ Kalashnikov.media

Електричний мотоцикл ІЖ Kalashnikov.media

Новий електричний мотоцикл це суцільна ностальгія за класичними "Іжам". Достатньо подивитись на круглу фару, звичайне кермо з дзеркалами заднього виду, колеса з тонкими спицями, округлої форми бак, характерні задні амортизатори та невеликі шкіряні сумки під мінімалістичним сідлом. Разом з тим за загальною формою він схожий з електричним Harley Davidson (на фото нижче), який, до речі, повинен відправиться у виробництво у 2020 році.

Електричний мотоцикл ІЖ Kalashnikov.media

Електричний мотоцикл ІЖ Kalashnikov.media

Електричний мотоцикл ІЖ Kalashnikov.media

На жаль, точні технічні характеристики мотоцикла не називаються, але, згідно з повідомленнями, він оснащений електромоторорм потужністю близько 50 кВт (68 к.с.). Максимальна швидкість байка складає 100 км/год, а запас ходу – близько 100 км (батарея – літій-іонна).

Електричний мотоцикл ІЖ Kalashnikov.media

Електричний мотоцикл ІЖ Kalashnikov.media

Електричний мотоцикл ІЖ Kalashnikov.media

Призначений такий Калашников для швидких подорожей на короткі відстані.

Електричний Harley-Davidson LiveWire motorauthority.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чому в майбутньому електромобілі повинні подешевшати.

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