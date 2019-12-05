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5 грудня • оновлено в 17:59
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Новий мотоцикл ІЖ: 100% електро та схожість з Harley-Davidson

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Концерн Калашников відомий в першу чергу як виробник різноманітного військової та цивільної зброї, хоча в його портфелі є безпілотні літальні апарати та навіть кораблі. Але з недавніх пір компанія вирішила "вийти на новий і рівень" і стала загравати з електричної мобільністю. Причому не тільки з традиційними електромобілями, а й електричними мотоциклами.

За допомогою останніх Калашников намагається відродити мотоциклетний марку ІЖ, яка існувала в 1933 – 2008 роках. Раніше компанія показала кілька моделей для поліції, військових та урядової охорони, і ось тепер – мотоцикл для цивільного ринку.

Електричний мотоцикл ІЖ

Електричний мотоцикл ІЖ

Kalashnikov.media

Як з'ясував OBOZREVATEL, новинка являє собою байк класу Cafe Racer – мотоцикл, який адресовано любителям стилю ретро і швидкості. Поки що це концепт, однак, як очікується, в майбутньому він перетвориться на товарну модель.

Електричний мотоцикл ІЖ

Електричний мотоцикл ІЖ

Kalashnikov.media

Електричний мотоцикл ІЖ

Електричний мотоцикл ІЖ

Kalashnikov.media

Новий електричний мотоцикл це суцільна ностальгія за класичними "Іжам". Достатньо подивитись на круглу фару, звичайне кермо з дзеркалами заднього виду, колеса з тонкими спицями, округлої форми бак, характерні задні амортизатори та невеликі шкіряні сумки під мінімалістичним сідлом. Разом з тим за загальною формою він схожий з електричним Harley Davidson (на фото нижче), який, до речі, повинен відправиться у виробництво у 2020 році.

Електричний мотоцикл ІЖ

Електричний мотоцикл ІЖ

Kalashnikov.media

Електричний мотоцикл ІЖ

Електричний мотоцикл ІЖ

Kalashnikov.media

Електричний мотоцикл ІЖ

Електричний мотоцикл ІЖ

Kalashnikov.media

На жаль, точні технічні характеристики мотоцикла не називаються, але, згідно з повідомленнями, він оснащений електромоторорм потужністю близько 50 кВт (68 к.с.). Максимальна швидкість байка складає 100 км/год, а запас ходу – близько 100 км (батарея – літій-іонна).

Електричний мотоцикл ІЖ

Електричний мотоцикл ІЖ

Kalashnikov.media

Електричний мотоцикл ІЖ

Електричний мотоцикл ІЖ

Kalashnikov.media

Електричний мотоцикл ІЖ

Електричний мотоцикл ІЖ

Kalashnikov.media

Призначений такий Калашников для швидких подорожей на короткі відстані.

Електричний Harley-Davidson LiveWire

Електричний Harley-Davidson LiveWire

motorauthority.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чому в майбутньому електромобілі повинні подешевшати.

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Автор
Валентин Петров
Теги
мотоцикл електромобілі
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