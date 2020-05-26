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26 травня • оновлено в 11:17
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Новий Mercedes-Benz S-Class готується до дебюту

2.3т
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Компанія Mercedes-Benz поділилася першою офіційною ілюстрацією нового флагманського седана S-Class (W223).

Поки це лише фрагмент передньої частини машини. Але вже по цій картинці можна оцінити нову матричну світлотехніку, дизайн облицювання радіатора, колісних дисків і форму переднього бампера.

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

media.daimler.com

Ми вже розповідали про новинку, фотографії якої розсекретили китайські фотошпигуни. Відмінності між ними полягає в тому, що ранiше на фото була версія в обвісі AMG.

Стилістика новинки суттєво змінилася: в передньому бампері з'явився великий повітрозабірник, облицювання радіатора стало більшим, а також змінився силует фар. Імовірно світлодіодні матричні фари стануть долею більш дорогих модифікацій.

Актуальне покоління Mercedes-Benz S-Class (W222) дебютувало в 2013 році, а в 2017 показали оновлену версію (на фото)

Актуальне покоління Mercedes-Benz S-Class (W222) дебютувало в 2013 році, а в 2017 показали оновлену версію (на фото)

media.daimler.com

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За попередніми даними новинка отримає широку гамму електрифікованих силових агрегатів, які дозволять скоротити шкідливі викиди і допоможуть вписатися в дедалі жорсткіші екологічні норми.

Як і личить флагману, для новинки буде запропонований широкий асортимент базових і додаткових опцій, численні електронні системи допомоги водієві, а також мультимедійна система з "просунутими" комунікаційними функціями.

Дебют нового Mercedes-Benz S-Class очікується в середині літа, а через кілька днів відбудеться презентація купе і кабріолета Е-Class.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, унікальний універсал Mercedes-Benz S-Class виставили на продаж.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
авто новини нові авто Mercedes-Benz
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