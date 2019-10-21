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21 жовтня • оновлено в 14:29
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Новий кросовер Skoda буде змагатися з Duster

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Volkswagen Group має намір знизити ціни на автомобілі Skoda, щоб переманити покупців бюджетних автомобілів Renault.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після поновлення компактний седан Skoda Rapid 2020 йде з європейського ринку. Але це зовсім не означає, що доступних чеських автомобілів більше не буде. Справа в тому, що материнський концерн Фольксваген спантеличений внутрішньою конкуренцією, яка останнім часом утворилася між Skoda, VW і SEAT.

Skoda Scala називають наступником Rapid, проте нова модель помітно дорожче

Skoda Scala називають наступником Rapid, проте нова модель помітно дорожче

skoda-auto.com

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У новій стратегії планується більш чітко розділяти цільові аудиторії цих брендів, щоб вони не змагалися між собою. Безпосередньо автомобілі VW залишаться на колишніх позиціях, моделі Сеат стануть преміальні і більш спортивним (щоб змагатися з Alfa Romeo), а Skoda повернеться до більш бюджетному позиціонуванню, про який ми вже стали забувати.

Skoda Superb - найдорожча модель і флагман модельного ряду

Skoda Superb - найдорожча модель і флагман модельного ряду

skoda-auto.com

Багато шанувальників бренду неоднозначно сприйняли цю інформацію, адже нові моделі Шкода щільно асоціюються з якісними автомобілями середнього класу, але дешевими їх давно не назвеш. Але тим, хто бачить в Skoda статус, переживати нема про що - представники компанії відзначили, що великі Шкода Октавія і Суперб залишаться в строю. Крім того, чеський бренд бере курс на електрифікацію.

Skoda Citigo-e iV - перший електромобіль Шкода

Skoda Citigo-e iV - перший електромобіль Шкода

skoda-auto.com

Але тепер залишаться задоволені і покупці бюджетних автомобілів, адже в компанії готують лінійку відповідних моделей в діапазоні 10-20 тис євро. Такі машини зможуть змагатися з продукцією дуже популярною в Європі марки Dacia, моделі якої продаються в Україні під брендом Renault.

Skoda Kamiq - найдоступніший чеський кросовер на даний момент

Skoda Kamiq - найдоступніший чеський кросовер на даний момент

skoda-auto.com

Кросовер Dacia Duster - найбільш продаваний SUV на європейському ринку і головна мішень для Skoda на терені бюджетних авто. Ймовірно, надалі з'являться бюджетний седан для конкуренції з Рено Логан (своєрідний наступник Шкода Рапід для глобального ринку) і компактний хетчбек зразок Renault Sandero.

OBOZREVATEL вже розповідав про те, що нове покоління Сандеро проходить дорожні випробування. Новинка очікується в наступному році.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
Skoda Renault Dacia
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