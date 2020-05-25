Новий кросовер Renault хоче сподобатися покупцям

Компактний кросовер Renault – перспективна новинка найближчих років, над якою, за інформацією французького L`Argus, компанія вже працює. Головні козирі – практичність і ціна.

Як видно із зображень, підготовлених журналістами (вони демонструють можливий вигляд моделі), автомобіль брендований логотипами Dacia. Під цим брендом компанія продає найдешевші автомобілі в Західній Європі. Але ми все одно знаємо їх як моделі Рено.

Так може виглядати новий кросовер Рено з 7-місним салоном largus.fr

На майбутню новинку покладено цікаве завдання. З одного боку, новий Рено Логан (третє покоління) не отримає варіанту з кузовом універсал. З іншого, бюджетний мінівен Dacia Lodgy скоро знімуть з виробництва. Новий кросовер Renault замінить їх, запропонувавши покупцям більш привабливу стилістику "позашляховика".

Так може виглядати новий кросовер Рено з 7-місним салоном largus.fr

Таким чином, поки неназвана нова модель Рено вийде на ринок як з п'ятимісним салоном, так і на сім посадкових місць, щоб задовольнити потреби великих сімей в сегменті доступних авто. В якості основи буде використана спрощена платформа Clio, на якій також буде побудований Renault Logan 2021.

Renault Logan MCV не з'явиться в наступному поколінні group.renault.com

Бюджетний кросовер буде комплектуватися двигунами об'ємом 1-1,5 л, також можлива поява гібриду або навіть повністю електричної модифікації. Швидше за все, на ринок новинка вирушить не раніше 2022 року. Прогнозована ціна – близько 14 000 євро.

Мінівен Lodgy, який також продається як Renault, не отримає прямого наступника group.renault.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про новий кросовер Chevrolet, який підготували спеціально для суперництва з Renault Duster.

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