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25 травня • оновлено в 12:28
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Новий кросовер Renault хоче сподобатися покупцям

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Компактний кросовер Renault – перспективна новинка найближчих років, над якою, за інформацією французького L`Argus, компанія вже працює. Головні козирі – практичність і ціна.

Як видно із зображень, підготовлених журналістами (вони демонструють можливий вигляд моделі), автомобіль брендований логотипами Dacia. Під цим брендом компанія продає найдешевші автомобілі в Західній Європі. Але ми все одно знаємо їх як моделі Рено.

Так може виглядати новий кросовер Рено з 7-місним салоном

Так може виглядати новий кросовер Рено з 7-місним салоном

largus.fr

На майбутню новинку покладено цікаве завдання. З одного боку, новий Рено Логан (третє покоління) не отримає варіанту з кузовом універсал. З іншого, бюджетний мінівен Dacia Lodgy скоро знімуть з виробництва. Новий кросовер Renault замінить їх, запропонувавши покупцям більш привабливу стилістику "позашляховика".

Так може виглядати новий кросовер Рено з 7-місним салоном

Так може виглядати новий кросовер Рено з 7-місним салоном

largus.fr

Таким чином, поки неназвана нова модель Рено вийде на ринок як з п'ятимісним салоном, так і на сім посадкових місць, щоб задовольнити потреби великих сімей в сегменті доступних авто. В якості основи буде використана спрощена платформа Clio, на якій також буде побудований Renault Logan 2021.

Renault Logan MCV не з'явиться в наступному поколінні

Renault Logan MCV не з'явиться в наступному поколінні

group.renault.com

Бюджетний кросовер буде комплектуватися двигунами об'ємом 1-1,5 л, також можлива поява гібриду або навіть повністю електричної модифікації. Швидше за все, на ринок новинка вирушить не раніше 2022 року. Прогнозована ціна – близько 14 000 євро.

Мінівен Lodgy, який також продається як Renault, не отримає прямого наступника

Мінівен Lodgy, який також продається як Renault, не отримає прямого наступника

group.renault.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про новий кросовер Chevrolet, який підготували спеціально для суперництва з Renault Duster.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Renault кросовер бюджетний автомобіль нові авто авто
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