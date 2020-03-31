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31 березня • оновлено в 13:32
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Новий кросовер JAC здивував своїм дизайном

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Китайська компанія JAC показала новий кросовер Jiayue X7.

Новинка привертає увагу своїм стильним зовнішнім виглядом і яскравим сучасним інтер'єром. Дизайн кросовера виглядає динамічно і елегантно, а задня частина з двома великими ліхтарями, об'єднаними горизонтальної світлодіодним смужкою нагадує Kia Sportage. Також ззаду можна побачити квартет вихлопних труб і великий спойлер над дверима багажника.

JAC Jiayue X7

JAC Jiayue X7

carscoops.com

За своїми габаритами JAC Jiayue X7 крупніше Kia Sportage, але трохи менше Kia Sorento. Довжина новинки – 4776 мм, ширина – 1900 мм, висота – 1760 мм, а величина колісної бази – 2750 мм.

JAC Jiayue X7

JAC Jiayue X7

carscoops.com

Ззаду можна побачити квартет вихлопних труб і великий спойлер над дверима багажника

Ззаду можна побачити квартет вихлопних труб і великий спойлер над дверима багажника

carscoops.com

Інтер'єр новинки виконаний в стилі hi-tech. Над рульовою колонкою розташовується цифрова шкала приладів, а справа знаходиться широкоформатний сенсорний дисплей мультимедійної системи.

JAC Jiayue X7 отримав цифрову панель приладів і широкоформатний дисплей мультимедіа

JAC Jiayue X7 отримав цифрову панель приладів і широкоформатний дисплей мультимедіа

carscoops.com

Серед цікавих особливостей новинки – компактний важіль перемикання передач, бездротова зарядка смартфона і панорамний дах.

JAC Jiayue X7

JAC Jiayue X7

carscoops.com

JAC Jiayue X7

JAC Jiayue X7

carscoops.com

JAC Jiayue X7 буде оснащуватися 1,5-літровим турбованим мотором потужністю 174 к.с. і обертовим моментом 251 Нм. У парі з ним працюватиме 6-ступінчаста КП з двома зчепленнями. Автомобіль очікується в дилерських центрах в Китаї в другому кварталі нинішнього року.

JAC Jiayue X7

JAC Jiayue X7

carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Chery готує семимісний кросовер.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
JAC авто новини кросовер нові авто Kia
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