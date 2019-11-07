Новий кросовер Citroen похвалився витратою 1.7 л на 100 км

У лінійці моделей концерну PSA з'явиться нова гібридна версія кросовера Citroen C5 Aircross.

Як стало відомо OBOZREVATEL, незабаром у покупців Citroen C5 Aircross з'явиться можливість придбати нову гібридну модифікацію з 225-сильним силовим агрегатом і переднім приводом.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

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Новинка стане першим plug-in гібридом марки і дозволить збільшити асортимент "зелених" модифікацій. Як і у випадку з аналогічними гібридами від Peugeot, кросовер Citroën C5 Aircross Hybrid отримає 1,6-літровий 4-циліндровий турбомотор сімейства PureTech потужністю 180 к.с. і 80-кіловатний електродвигун. Сумарна потужність цього тандему складе 225 к.с., а максимальний обертовий момент досягає 320 Нм.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

До передніх ведучих коліс момент передається через 8-ступінчасту автоматичну трансмісію ЕAT8. Також автомобіль оснащений невеликою літій-іонною батареєю ємністю 13,2 кВт-год. До речі, саме цим новинка відрізняється від Peugeot 508 Hybrid, у якого батарея має ємність 11,8 кВт-год. Вона розташована під заднім рядом сидінь і дозволяє на електротязі подолати відстань до 50 км.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Зарядка батареї займає близько 2 годин при використанні станції Wall Box (32 А), 4 години з системою Green'up Legrand (14 A) або 8 годин в домашніх умовах від звичайної розетки 220 (8 A). У компанії обіцяють, що середня витрата палива при максимальному використанні електроприводу у машини складе всього 1,7 л/ 100 км.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

У салоні з'явилися декоративні акценти синього кольору, самозатемняющееся дзеркало заднього виду, яке випромінює блакитне світіння при русі в електричному режимі, 12,3-дюймова приладова шкала з новою графікою, 8-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи і селектор вибору режиму роботи силового агрегату.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Вартість нового кросовера Citroen C5 Aircross Hybrid стартує з позначки € 39950 а перші покупці зможуть отримати новинку в середині 2020 року.

Citroen C5 Aircross Hybrid media.citroen.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, французький концерн PSA і італо-американський Fiat Сhrysler підписали угоду про об'єднання.

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