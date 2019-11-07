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7 листопада • оновлено в 16:53
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Новий кросовер Citroen похвалився витратою 1.7 л на 100 км

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У лінійці моделей концерну PSA з'явиться нова гібридна версія кросовера Citroen C5 Aircross.

Як стало відомо OBOZREVATEL, незабаром у покупців Citroen C5 Aircross з'явиться можливість придбати нову гібридну модифікацію з 225-сильним силовим агрегатом і переднім приводом.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Новини
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Новинка стане першим plug-in гібридом марки і дозволить збільшити асортимент "зелених" модифікацій. Як і у випадку з аналогічними гібридами від Peugeot, кросовер Citroën C5 Aircross Hybrid отримає 1,6-літровий 4-циліндровий турбомотор сімейства PureTech потужністю 180 к.с. і 80-кіловатний електродвигун. Сумарна потужність цього тандему складе 225 к.с., а максимальний обертовий момент досягає 320 Нм.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

До передніх ведучих коліс момент передається через 8-ступінчасту автоматичну трансмісію ЕAT8. Також автомобіль оснащений невеликою літій-іонною батареєю ємністю 13,2 кВт-год. До речі, саме цим новинка відрізняється від Peugeot 508 Hybrid, у якого батарея має ємність 11,8 кВт-год. Вона розташована під заднім рядом сидінь і дозволяє на електротязі подолати відстань до 50 км.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Зарядка батареї займає близько 2 годин при використанні станції Wall Box (32 А), 4 години з системою Green'up Legrand (14 A) або 8 годин в домашніх умовах від звичайної розетки 220 (8 A). У компанії обіцяють, що середня витрата палива при максимальному використанні електроприводу у машини складе всього 1,7 л/ 100 км.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

У салоні з'явилися декоративні акценти синього кольору, самозатемняющееся дзеркало заднього виду, яке випромінює блакитне світіння при русі в електричному режимі, 12,3-дюймова приладова шкала з новою графікою, 8-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи і селектор вибору режиму роботи силового агрегату.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Вартість нового кросовера Citroen C5 Aircross Hybrid стартує з позначки € 39950 а перші покупці зможуть отримати новинку в середині 2020 року.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Citroen C5 Aircross Hybrid

media.citroen.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, французький концерн PSA і італо-американський Fiat Сhrysler підписали угоду про об'єднання.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Франція
Теги
авто гібрид кросовер Citroen новини
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