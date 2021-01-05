Новий кросовер Alfa Romeo з'явиться до кінця нинішнього року

Компанія Alfa Romeo представить новий компактний кросовер Tonale до кінця нинішнього року.

Про це повідомляє іспанський Motor. За інсайдерською інформацією, у листопаді італійський автовиробник презентує версію Tonale Launch Edition, а на початку 2022 з'являться інші модифікації.

Нагадаємо, що концептуальна модель Tonale була презентована на автошоу у Женеві у 2019 році. У модельній гаммі новинка займе своє місце на сходинку нижче кросовера Stelvio. Крім того, вона повинна привернути увагу ширшої аудиторії, особливо на такому важливому для компанії ринку, як Північна Америка.

Серійна версія моделі Tonale буде відрізнятися від концепту більш традиційної світлотехнікою та дзеркалами заднього виду замість камер. Що стосується дизайну салону, то він також буде менш експресивним та успадкує загальні риси з іншими моделями бренду.

Імовірно автомобіль отримає у своє розпорядження багато вузлів та деталей від родинного Jeep Renegade. Серед них, електрифіковані силові агрегати. Йдеться про версію PHEV з турбованим 1,3-літровим бензиновим ДВС, який пропонується у двох варіантах потужності – 130 та 180 к.с.

Він працює у парі з комплектом електродвигунів. Перший виконує функції стартер-генератора та розташований у загальному корпусі з 6-ступінчастим "автоматом". Другий знаходиться позаду та приводить у рух задні пару коліс, забезпечуючи моделі повний привід. Живлення для тягового електромотора забезпечує літій-іонна батарея ємністю 11,4 кВтг. Сумарна потужність у залежності від версії досягає 190 або 240 к.с. А запас ходу на електротязі складає 42 км (по циклу WLTP).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Alfa Romeo представила спецверсію спайдера на честь спорткара з 60-х, а кросовер Stelvio отримав спортивну версію Veloce Ti.