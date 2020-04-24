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24 квітня • оновлено в 11:01
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Новий конкурент Duster: кросовер Skoda Kliq за $13 000

1.9т
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Компанія Skoda готує ще один кросовер – модель під назвою Kliq. Це буде найдешевший SUV в лінійці бренду – виходячи з очікуваної ціни він складе конкуренцію Renault Duster.

Про те, що компанія з Млада-Болеслава збирається вивести на ринок такий кросовер, стало ясно ще у 2020 році, коли був показаний його прототип. Тепер з'явилося ім'я цієї новинки – його розмістили у базі Міністерства промисловості та торгівлі Індії. Згідно зі стратегією Skoda, імена всіх її "паркетників" починається на букву K і закінчуються на q. І Skoda Kliq повністю відповідає цьому стандарту.

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

indianautosblog.com

Skoda Kliq стане товарним втіленням концепту Vision IN, який дебютував в лютому минулого року на автосалоні в Нью-Делі. Автомобіль виконаний в стилістиці інших кросоверів Skoda, особливо він схожий на Kamiq – наразі це найменший та найдешевший SUV у європейській лінійці чеського виробника.

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

indianautosblog.com

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

indianautosblog.com

Довжина Kliq становить 4,6 метра, а побудований він на платформі MQB-A0-IN – індійському "різновиді" глобальної архітектури VW Group. До моторної гамми позашляховика увійдуть 1,0- і 1,5-літрові бензинові двигуни, що видають 110 к.с. і 150 сил відповідно. Коробки передач – 6-ступінева "механіка" та 7-швидкісний преселектив, привід – тільки передній.

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

indianautosblog.com

Головним ринком для Skoda Kliq стане Індія, там його будуть продавати орієнтовно за 13 000 – 15 800 доларів. Чи з'явиться новинка в інших країнах, невідомо.

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

indianautosblog.com

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

indianautosblog.com

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

Vision IN - концептуальний Skoda Kliq

indianautosblog.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що свого суперника для Duster представив і FIAT.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Skoda нові авто кросовер
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