Новий Jeep Wrangler двічі перевернули на тестах

В рамках тестів фахівці американського Національного інституту дорожньої безпеки (IIHS) виявили, що позашляховик Jeep Wrangler схильний до перекидання.

За підсумками проведених раніше тестів експерти дали Jeep Wrangler оцінку "добре", але після так званих аудиторських випробувань рейтинг позашляховика знизився на дві сходинки.

Краш-тест Jeep Wrangler JL iihs.com

В офіційній заяві Інституту відзначається, що виробник заявив протест, стверджуючи, що перекидання могло бути наслідком помилок в методиці випробувань. Але після повторення тесту автомобіль знову перекинувся на бік.

2020 Jeep Wrangler JL iihs.com

Експерти IIHS заявили, що не дивлячись на хороші показники Jeep Wrangler в інших тестах його схильність до перевороту представляє потенційну небезпеку для пасажирів. Перекидання може спричинити за собою додаткові травми, а також привести до випадання пасажирів з салону.

Окремо відзначено, що у випробуваннях брала участь версія позашляховика зі знімним дахом, яка в силу конструктивних особливостей не оснащується бічними подушками безпеки.

Як писав раніше OBOZREVATEL, названі найнадійніші автомобілі за версією TUV.

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