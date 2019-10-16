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16 жовтня • оновлено в 14:13
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Новий Hyundai Tucson помітили на Нюрбургринзі

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Популярний кросовер потрапив в об'єктиви фотошпигунів на знаменитому гоночному треку в Німеччині.

Про це повідомляє портал Motor1 з посиланням на агентство Automedia. Компанія Hyundai активно працює над новим поколінням популярного кросовера. Нагадаємо, що нинішня третя генерація SUV була презентована в 2015 році і нещодавно пережила планове оновлення.

Hyundai Tucson третього покоління після оновлення

Hyundai Tucson третього покоління після оновлення

hyundai.com

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Нові шпигунські фотографії Hyundai Tucson зроблені на Нюрбургринзі. Природно, що ніхто не збирається брати участь на кросовері в кільцевих гонках, але сьогодні кожен автовиробник хоче, щоб його нові моделі могли справлятися зі різними ситуаціями на дорозі, включаючи динамічні повороти і високошвидкісне гальмування.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

На фотографіях видно, що на прототипі вже встановлено новий кузов. Схоже, що з дизайном передньої частини вже розібралися, а ось ззаду ще помітні тимчасові ліхтарі, а також відсутні окремі елементи на стійках і задній панелі.

Придивившись уважніше можна відмітити, що це не звичайний тестовий автомобіль. Замість стандартних передніх крісел в машині встановлені "ковші" Recaro, а другий ряд повністю відсутня. За передніми сидіннями можна розглянути силовий каркас. Ймовірно, в рамках тестів оцінюється опір кузова на кручення.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Можна припустити, що до кінця наступного року четверте покоління Hyundai Tucson буде повністю готове до презентації на одне з провідних світових автошоу.

Як уже писав OBOZREVATEL, відвідувачів автосалону в Лос-Анджелесі чекають цікаві новинки.

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